All’angolo interno di via Mura di Porta nuova negli anni Sessanta c’era un salone, cioè una bottega di barbiere.

I saloni erano i luoghi in cui si raccontavano la Storia e, più spesso, le storie. Erano i luoghi di ritrovo durante la giornata perché u varvirr doveva stare in sede anche se sapeva che il lavoro doveva arrivare nelle ore serali quando gli uomini si affacciavano per la barba e i capelli. Tuttavia durante il giorno c’erano quelli che lì si intrattenevano, mentre poteva capitare che qualche galandoum si affacciava per essere servito. Ovviamente si parlava di tutto e le notizie giravano. Se si tiene conto che normalmente l varvirr si prestavano anche per andare a suonare ai matrimoni, a fare i salassi e se avevi uno strappo muscolare facevano chppitt, essi erano una fonte di notizie sicure. Di conseguenza i fatti e i pettegolezzi si intrecciavano a più non posso, altro che i giornali scandalistici o di gossip di oggi.

Michele in quel salone di via Mura di Porta nuova fece tutta la carriera lavorativa: entrò che andava alla scuola elementare, per non stare mmezz a la stroit, poi diventò garzone, quindi aiutante, quindi uomo di fiducia del principale che sostituiva spesso, fino a quando non ne prese il posto diventando titolare dell’esercizio. Le storie le conosceva tutte e anche un pizzico di Storia. I libri che trovava sulle bancarelle se li divorava nelle ore morte. Eppure Michele aveva un cruccio: una figlia che non riusciva a “piazzare”. Quando gli capitava sotto il rasoio un bel giovanotto egli ne decantava le virtù morali, quelle culinarie e anche lavorative: come sarta aveva discreti clienti, popolane ma abbastanza affezionate alla sartina. Unico difetto: non era un fiore. Ed era un problema per lui mostrare la foto perché, nonostante fosse in bianco e nero, i difetti balzavano subito agli occhi. Il dialogo a quel punto si interrompeva con frasi di circostanze: famm pnzè, moue teng da fè.

Moue foic cald, disse Mimei quel giorno di luglio mentre il barbiere gli tirava il collo con il rasoio in mano.

So tra mois can nan foic na goccia d’acqu, disse il garzone che aveva ancora in mano il pennello intriso della schiuma da barba.

Nan sacc pcchè l privt nan s dcedn a scioie a bgghie u santissm Salvatour da four, tentò di chiudere la discussione Michele il barbiere. La fede del popolo era cieca, non altrettanto quella del prevosto.

Ma qui la discussione anziché chiudersi si aprì a dismisura tra chi sosteneva che quella processione tradizionale era stata sempre utile per avere la pioggia e chi invece diceva che erano solo coincidenze. Fu un vecchietto a mettere tutti a tacere: io nella mia vita ho visto tante volte che dopo la processione del Salvatore si è messo a piovere proprio come capita a san Riccardo: ogni anno piove i l bar i chidd d r giostr gastmescn: crrò nan ha piaciut la fest a sand’Rccard? E se la prendevano con quelli del comitato. Invece no, disse il vecchietto, san Riccardo fa piovere per ringraziare gli andriesi delle feste che gli fanno: se cumm abbottn raloiv dopp l caliur d la stoit.

I presenti convennero che il vecchietto aveva ragione: quella pioggia settembrina è proprio utile per la campagna come provvidenziale si è rivelata tante volte la processione. Il vecchietto continuò a raccontare di quando non c’era acqua nelle case. Presso il santuario, proprio là dove ora c’è il bar, c’era na pscoir (un grosso contenitore di acqua piovana). I contadini si fermavano per riempire u cicn d’acqua frescc, sostavano in chiesa per la messa e poi andavano a lavorare. Di ritorno si fermavano ancora per un sorso d’acqua, abbeverare gli animali, riempire qualche recipiente d’acqua per casa e quindi si rientrava. Niue gastmamm p la miserie ma a Crist vlemm bein (bestemmiavamo perché poveri ma a Cristo volevamo bene). E mentre stavano parlando non si accorsero che nel salone era entrata suor Maria Maselli. Certo non doveva farsi la barba, ma andava in giro a chiedere qualche obolo per le famiglie povere. Tutti diedero qualche spicciolo, anche quelli che poi sarebbero stati destinatari della carità. I poveri immaginano sempre che ci possa essere qualcuno più bisognoso di loro.

Approfittarono della suora per chiedere qualche spiegazione e la suora raccontò di quando era giovane (1933 da una testimonianza da lei lasciata in una lettera): la processione si fece regolarmente e appena il quadro entrò nella chiesa di san Nicola cominciò a piovere tanto che al posto della preghiera di implorazione il prevosto lesse quella di ringraziamento. Nota il narratore che il legame particolare tra il santuario di campagna e san Nicola ha origini storiche. Trimoggia era un villaggio fortunato nei pressi della via Traiana. Fortunato perché facilmente accessibile anche per i commerci, però briganti e soldati quando avevano bisogno di approvvigionarsi entravano alla maniera loro nel villaggio e rubavano quello che serviva e a volte violentavano o rapivano le donne. Per questo all’inizio del 1300 (belli causa) per il pericolo di guerra incombente gli abitanti di Trimoggia decisero di rifugiarsi in Andria che era stata fortificata da poco dai Normanni. Andarono ad abitare in quelle che saranno chiamate le grotte di sant’Andrea e quindi nella parrocchia di san Nicola (l’unica con la cattedrale allora ). Di qui è iniziato il legame tra la chiesa di san Nicola e il santuario del santissimo Salvatore. Un legame che unificò il popolo nella sua devozione: il Salvatore era pregato da tutti soprattutto dopo la pestilenza che aveva colpito la città nel ‘600 e la devozione si rinvigorì con la scoperta della immagine nel 1700.

Che il Salvatore gradisse questa devozione lo testimonia l’intervento prodigioso tramandato dalla fede popolare attraverso le tante edicole sparse per la città e per le vie di campagna. In via Tutino addirittura l’immagine del Salvatore è unita a quella della Madonna dei miracoli a testimoniare la protezione divina sulla città. Poi c’era l’ottava di Pasqua. Allora non c’era la pasquetta. Presso l’Annunziata veniva celebrata la fest d l’anglicch, per ringraziare l’angelo per l’annunzio della resurrezione. Ma la domenica successiva gli andriesi si riunivano presso il santissimo Salvatore per pregare, cantare e mangiare la frittata (rito che in qualche modo si cerca di recuperare).

Qualche giorno dopo in tutte le parrocchie si annunciò che il venerdì successivo si sarebbe andato a prendere il ss. Salvatore per implorare la pioggia. Per tutta la città cominciarono i preparativi abbellendo i balconi con la cvert d sait e preparando i petali dei fiori (e non quelli di carta di oggi che trasformano la processione in carnevalata) da lanciare in segno di affetto. La figlia del barbiere chiese al padre se poteva partecipare alla processione per chiedere al Salvatore, che fa tanti miracoli, se le faceva arrivare il principe azzurro. No, disse il padre, le preghiere devono essere tutte per l’acqua, onde evitare che il Salvatore p pnzeie a taie s n scord d l zappatiur. L zappatiur dann a mangè tutt quand. Tanto il Salvatore starà qui per 15 giorni puoi andare a pregarlo un altro giorno. La figlia obbedì e nei giorni successivi si recò in chiesa con una zia bizzoca che abitava nei paraggi. Intanto la processione vide la partecipazione di una fiumana di persone. Quell’anno mons. Lanave volle l’immagine sacra in cattedrale. Era il 1972 e racconta padre Vincenzo Pinto (dehoniano) che appena l’immagine sacra varcò la soglia della cattedrale ci fu un diluvio che bagnò le persone presenti che esultarono di gioia ringraziando il ss. Salvatore.

Passano alcuni mesi e la zia bizzoca muore non senza, però, aver raccomandato ai parenti di prendersi tutto ma di lasciare il materasso alla figlia del barbiere “perché si deve sposare”. La ragazza per le tante delusioni non gradì il regalo, anche perché era riempito di paglia (circostanza che indusse gli altri a cederlo volentieri), ma il padre la costrinse ad accettare per rispetto alla zia: un regalo non si rifiuta mai. Quando qualche tempo dopo aprirono il materasso per lavare la paglia trovarono la sorpresa: avvolto in una federa c’era un grosso manucch (una grossa quantità) di banconote (operazione a cui saremo costretti di nuovo). I poveri pensano sempre al domani. Per quanto si fossero impegnati al silenzio, la ragazza cominciò a brillare di luce riflessa: vestiti alla moda, capelli in ordine, ginnastica ecc. Questo cambiamento fece sì che i giovani cominciassero a interessarsi a lei, che ebbe la possibilità pure di scegliere il ragazzo che sposò allamb allamb (in fretta e furia) prima che cambiasse idea. Ma il marito non ebbe questa tentazione perché la ragazza era veramente come il padre la descriveva.

La pioggia della processione risollevò le sorti dell’agricoltura e intensificò la devozione verso il ss. Salvatore. La Messa celebrata prima dell’alba il venerdì era sempre più affollata dai contadini che si fermavano a pregare prima di andare in campagna, specie la domenica.

Intanto il vecchietto che aveva parlato nel salone si avviava ad andare a vedere in persona il ss. Salvatore. I figli si riunivano sempre più spesso intorno al suo letto e una sera fece il testamento: non ho niente da lasciarvi perché vi ho dato sempre tutto, ma una cosa vi posso dire in base alla mia esperienza: Crist è cumm a niue, crcoit cherr ca v’abbsogn, pruim u dopp v la de u ca toin piaciair a dall u pcchè s scocc p r prghir vost. U risultoit ià ca viue cherr c’abbosogn l’avoit. (Cristo è come noi, chiedete quello che serve (l’essenziale) prima o poi ve lo darà sia che abbia piacere a darvelo sia perché si è scocciato delle vostre preghiere. Il risultato è che l’essenziale comunque ve lo da).

Il vostro narratore non sa se la teologia del vecchietto sia esatta, sa però che un padre al figlio che chiede il pane (l’essenziale) non dà una pietra (Matteo 7,7-10). E se questo è vero tra gli uomini figuriamoci…