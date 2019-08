Come da tradizione ieri si è celebrata la figura del SS. Salvatore di Andria con le consuete Sante Messe celebrate dai Padri Dehoniani che dal 1965 reggono l'omonima chiesa; dalla stessa è partita la processione con la statua lignea, accompagnata da una marea di fedeli giunti anche dai paesi limitrofi.

La solenne processione del simulacro accompagnata da canti e preghiere è partita dal santuario del SS. Salvatore per attraversare le seguenti vie: Pietro Nenni, Pietro I° Normanno, Medaglia d'oro avv. G. Ceci, Brunforte, Piazza S. M. Vetere, Porta la Barra (sosta), via Orsini, Piazza R. Settimo, via Jannuzzi, Piazza Imbriani, via Porta Castello, Piazza Catuma (sosta), via Bovio, Piazza Umberto I°, via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Porta Nuova, Via Manthonè, Annunziata, Lotti, Ferdinando d'Aragona, Bertrando del Balzo, Sr. Di Schiena, Accetta, e rientro presso il Santuario.

Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Ciro Moschetta con i sacerdoti del Santuario, è stata scoperta una targa in ricordo di Padre Giuseppe Civerra, pioniere del santuario del SS. Salvatore venuto a mancare a settembre del 2016.

Padre Giuseppe Civerra, il padre storico del Santuario, esplosivo ed eclettico, ha sempre ricercato, nel suo percorso sacerdotale, un dialogo propositivo in cui la parola costituisse il mezzo più veloce per entrare nel vissuto e nella storia della gente, la gente comune.

Il suo linguaggio è stato sempre diretto, conciso, concreto, legato ai problemi più pressanti e ai bisogni più urgenti del lavoro, della famiglia e della salute, cioè della “quotidianità” delle persone. Ed era questo il linguaggio che la gente decisamente apprezzava, soprattutto da un Prete. Per lui il contatto diretto con le persone, quelle del popolo, era l'unica “aria” che un prete deve respirare e quindi ricercare nella sua missione. Accoglienza, carità, solidarietà, aiuto, conforto: ecco la sua ricetta per gli altri.

Esperto di astronomia, costruì con ingegno e mezzi di fortuna un Osservatorio Astronomico ad Andria in località Barbadangelo. Fu anche un ottimo pittore e soprattutto un grande oratore, meglio un grande Predicatore.

Nel lontano 1975 Padre Civerra si era trasferito in una chiesa abbandonata nelle campagne dell’area premurgiana di Andria: il Santuario del Santissimo Salvatore. La solitudine e l'isolamento del luogo dovettero rappresentare per lui la sofferenza più grande; ed il celebrar messa senza la gente forse la più grande penitenza. Nacque così l’idea di una Radio e di una Televisione: «Se la gente non viene al Santuario, allora sarà il Santissimo Salvatore ad andare nelle case della gente. E vi entrerà a porte chiuse. Senza bussare!».

Nel 1976 Padre Civerra fondò Radio C.h.r.i.s.t.u.s. (Centro Hertz Radiofonico Italiano Sacrae Trasmissioni Universae Scripturae), e il 3 maggio 1978 dal Santuario del Santissimo Salvatore di Andria irradiò il primo segnale di Tele Dehon, dal nome del fondatore dell'Ordine, il francese Padre Dehon. Ma questo nome risultò “strano”, troppo difficile da pronunciarsi per tanta gente con poca dimestichezza persino con la lingua italiana. Così, fin da subito, Tele Dehon venne popolarmente “ribattezzata” come la “Televisione di Padre Civerra”.

Ma la storia di questo straordinario Prete non si ferma qui. Da giovane è già in Inghilterra per studiare l’Inglese, deciso a partire missionario. L'obiettivo non si concretizzò e dopo l'inglese si dedicò anima e corpo all'“andriese”, che apprese altrettanto velocemente e bene! Ma l’aspirazione missionaria, riposta nel cassetto, viene tirata fuori in età avanzata per cui gli ultimi anni di “attivismo” li dedica con entusiasmo all' Albania. Alla sua maniera, sempre per strada a dialogare con la gente, nonostante le difficoltà della lingua, a cui sopperiva con la sua eloquente ed inconfondibile gestualità.

Resta immortale il ricordo di un uomo che ha contribuito a scrivere un'importante pagina di storia della Chiesa dell'intera comunità andriese e non solo.