“Sogni nelle notti di mezza estate", al via la xv^ edizione

Si terrà venerdì 9 Agosto il primo degli appuntamenti di “Sogni nelle notti di mezza estate", iniziativa promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine "Castel del Monte, giunta alla sua XV^ edizione.

Un programma ricco di appuntamenti che proseguirà per tutto il mese di agosto e che si protrarrà fino a sabato 7 settembre.

Il calendario è incentrato su eventi di grande suggestione calibrati sulla domanda di un pubblico eterogeneo - giovane e meno giovane - orientato sempre di più verso proposte capaci di coniugare cultura e produzione tipica, divertissement e sana alimentazione, arte e tradizioni locali.

Osservazione delle stelle, itinerari d'arte, musica, danze popolari, cucina d'autore, cene a tema e artigianato all'insegna dello svago e di uno degli elementi d'identità più significativi del territorio: l'olio extravergine d'oliva.

«La formula che caratterizza la nostra iniziativa - sottolinea il Presidente della Strada dell’Olio Extravergine "Castel del Monte", Nunzio Liso - riscuote ogni anno un consenso di pubblico davvero straordinario. Il successo è da attribuire senz'altro alla significativa relazione, sempre più qualificata, tra cultura, spettacolo ed enoelaiogastronomia. Un trinomio che, soprattutto nelle calde sere d'estate, è capace di esercitare una forza attrattiva di indubbio fascino. A fare da collante il nostro meraviglioso olio extravergine d'oliva, impareggiabile per la sua qualità e per la versatilità di utilizzo».

Venerdì 9 agosto le prime due iniziative: la "Festa dell’Olio" che si terrà dalle ore 19 alle 22 al Frantoio Galantino di Bisceglie con musica dal vivo, degustazione di olio extravergine e di altri oli aromatizzati, di conserve e di taralli. Non mancheranno mostre d'arte, di artigianato e antichi mestieri, esposizione di miniature in pietra e barche in scala, test di cosmetici all'olio d'oliva. Percorso del Gusto in giardino; mentre alle ore 18:30 uno Walking-tour "Alla scoperta delle chiese mariane", organizzata dalla coop. Dromos.it, vi attende a Minervino Murge.

A seguire sabato 10 doppio appuntamento con:

- il "Folk Food & Music Festival" organizzato dall'associazione culturale ArtTurism di Andria che a partire dalle ore 20, presso la masseria Cimadomo a Corato, propone giochi antichi, racconti e aneddoti a cura della Pro Loco Quadratum di Corato, dalle ore 21 spettacolo di musica e danze popolari con i Fabulanova Folk Ensemble, osservazione delle stelle a cura di un gruppo di astronomi con telescopi e puntatori, stand enogastronomici con piatti tipici della tradizione contadina.

- L'azienda olearia "Oro di Trani" vi attende, a partire dalle ore 20, all'evento "Calice di San Lorenzo" a Trani, dove in un suo spazio espositivo offrirà a tutti i partecipanti i suoi prelibati prodotti a base di extravergine di oliva.

Lunedì 12 agosto, nella splendida cornice della masseria "Terra di Traiano" ad Andria, a partire dalle ore 20, si terrà l'evento "Calici al chiaro di Luna". Durante la serata escursione tra i pianeti e le galassie con un astronomo che racconterà una storia sui pianeti e sulla Luna; visite notturne alla cantina e Museo dell'Olio. Dal tramonto in poi degustazione di vini della cantina di Andria.

Per la notte di martedì 14, dalle ore 20:30, torna il consueto appuntamento con “Aspettando Ferragosto sotto le stelle" presso la Masseria Torre di Nebbia a Corato che quest'anno ospiterà gli acoustic Live Trio Trevox. Cena con sapori pugliesi interpretati dallo chef. A seguire musica con dj set.

All'indomani del giorno di Ferragosto, venerdì 16 agosto, il ristorante "A Sud dell'Anima", dalle ore 20:00, presenta "Mortadella e champagne" nella terrazza del caratteristico locale di Minervino Murge con dj set. I partecipanti riceveranno gadget di benvenuto.

Gli eventi riprenderanno venerdì 23 agosto e proseguiranno fino a sabato 7 settembre. Per visionare il programma completo degli appuntamenti è possibile scaricare la locandina allegata.

La responsabilità e l’organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende.

Info info@stradaoliocasteldelmonte.it, cell. 392/6948919.