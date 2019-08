La notte dell’ultimo sabato di Agosto segna per gli andriesi (ancora oggi per fortuna) uno dei momenti più umani e suggestivi dell’intero anno. Percorre alcune vie della città una delle processioni più sentita e popolare della tradizione religiosa andriese: la gente si impadronisce del rito e senza formalismi cerca di essere il più vicino possibile alla statua della sua Patrona. Accorre da tutta Andria, magari dopo aver vissuto le ore notturne attorno a un falò o davanti alle edicole recitando il rosario. Raro momento in cui Andria si sente comunità. Intorno alle due un fiume di persone si muove da ogni dove dirigendosi verso la cattedrale o lungo le vie che notoriamente la statua argentea percorre. Dicevano i vecchi che anche la Madonna aveva diritto alla sua villeggiatura rigorosamente in campagna come tutti allora. Villeggiatura o no era l’occasione per il popolo andriese per dimostrare la propria affezione alla Vergine così piena di grazia (e generosa di grazie).

La casa di Lilein era in posizione strategica lungo il percorso: lo spiazzo con scalinata subito dopo la chiesa delle Croci: molti familiari, amici e conoscenti, soprattutto della zona, aspettavano lì la processione per poi inserirsi disordinatamente proprio attorno alla statua, creando scompiglio tra la folla che la circondava dalla Cattedrale. “I main, faciute stè a niue nu picch vcioin alla Madonn” e il popolo resisteva anche al dolore di qualche piede schiacciato involontariamente. Proprio Lilein che aveva animato l’attesa con il rosario non poteva unirsi alla processione perché per lei c’era un secondo tempo. Infatti al ritorno tutti i parenti si fermavano ancora da lei per riposarsi della lunga passeggiata e magai fare una piccola colazione e scambiarsi notizie di famiglia. Taralli scaldati, fichi d’india e quell’anno anche una sorpresa. La settimana precedente aveva fatto il vincotto con i fichi secchi, che il marito aveva raccolto nelle settimane precedenti: Lilein li aveva fatti essiccare e quindi cucinati fino a farli diventare poltiglia, quindi aveva fatto colare il tutto e il liquido ritornava sul fuoco a striusch fino a quando raggiungeva la densità auspicata. Il vincotto serviva per Natale per condire i dolci. Siccone Lilein quell’anno ne fece abbondante decise di riprendere un vecchio piatto che la sua nonna usava fare spesso come dolce: "la ndroiche", calzoncini ripieni di ceci tritati insaporiti con il vin cotto. Un piatto povero ma gustoso. In molti si fermarono alla casa di Lilein tornando dalla chiesa di campagna, tranne Sabbell. Insisterono molto perché si fermasse, ma lei fu ostinata.

In realtà Sabbell aveva un problema: il marito non riusciva a trovare lavoro e si era dedicato all’alcool. Ogni giorno litigava con la moglie per toglierle qualche spicciolo che lei ricavava dal ricamo che faceva per conto terzi. Il marito diventava sempre più violento e intrattabile. Si era rivolto al parroco, a don Zingaro: niente. Un giorno fu accompagnata dal senatore Jannuzzi che riceveva alla “cappella” di via Corato. Il senatore al solito si impegnò a trovare una soluzione e nel frattempo diede un po' di soldi alla signora per far fronte alle esigenze quotidiane. Uscendo dallo studio del senatore Sabbel incontra donna Rachele indaffarata a mettere ordine tra i postulanti. La chiama in disparte e le chiede: voi siete la moglie del senatore? Signò ci bell’ommn ià maritt. No io sono la sorella, replicò donna Rachele. "Vabben"e, disse Sabbel, "ià li stess: c’è qualcosa che piace al senatore, gli voglio fare un pensiero, magari un bel dolce". No, disse Rachele, lo perdete dalle mani. Quello che gli serve se lo può permettere. Sabbel capì il tono di rimprovero e per giustificarsi riprese: è solo per il fastidio. “Se Onofrio può fare del bene per lui è un piacere e quindi non c’è bisogno di ringraziarlo”. La buona donna a questo punto si mise nei guai: disse a donna Rachele che alla fine del mese di agosto sarebbe andata alla Madonna d’Andria per chiedere la grazia e in cambio aveva pensato di fare il voto di non mangiare più dolci. Brava, disse quella pia donna, la Madonna si deve ringraziare, ad Onofrio basta un sorriso: quando mio fratello ti vedrà sorridere vedrai come sarà felice. Ma Sabbell non desistette: “posso portare qualcosa a voi? Sa, io faccio la sarta non mi costa niente “prendere” un pezzo di stoffa alle donne più ricche che nemmeno se ne accorgono e faccio un bel vestito per voi”. A questo punto donna Rachele la licenziò: “se proprio volete fare una buona azione questo è l’indirizzo di una mia amica molto povera, portate a lei il vestito”. E così finì.La cosa tuttavia complicò ulteriormente la vita a Sabbell: con i soldi del senatore la donna comprava qualcosa da mangiare specie per i figli e il marito vendeva tutto per un bicchiere di vino.

La donna era disperata. Quella notte di fine agosto non andò a letto: prima pregò da sola davanti a una immagine della Madonna che aveva in casa, poi se ne andò alla casa di Lilein che già dalle due aveva iniziato il rosario con tutti e 15 i misteri. Quando arrivò la Madonna Sabbell fu travolta dalla folla e si trovò proprio tra i portantini che portavano la statua. La statua era quella pesante d’argento che poi fu rubata. Chiese addirittura se poteva assumere anche lei quel peso, ma gli uomini la sconsigliarono dicendo che a stento ce la facevano loro, che pure erano alti e robusti. Sabbel si limitò ad accarezzare quello che poteva della statua e ogni tanto con un fazzoletto asciugava la fronte sudata dei portantini. Giunti in chiesa Sabbel volò come un razzo giù nella cripta e, approfittando che la gente era tutta nella basilica superiore, lei si inginocchiò davanti alla icona dipinta sull’altare. E fu un pianto continuo. Poi una certa calma la colse e prendendo coraggiosi rivolse alla Madonna: “Sgnrei fè l mracul. Allour ieiun a maie u put fè. Maritm è nu galandoumn sfrtnoit. Fall acchiè na fatoich, ioie fazzvout d nan attcchè na causa dolc fingh a quann camb”. Allora era frequente il ricorso al voto nella religiosità popolare e la gente era rigorosa nella osservanza anche quando sembrava esagerato come in questa circostanza. Ma tant’è, la voglia di vedere il marito tornare a lavorare e vivere una vita serena era tanta. Per questo quando Lilein le chiese di fermarsi a mangiare qualcosa Sabbel fu decisa. Oltre al voto fresco sentiva l’imbarazzo di dover parlare di quel marito violento.

Passò san Riccardo e non accadde nulla. Sabbell si disperava sempre di più. Quell’anno non volle nemmeno andare a vedere la processione. Era arrabbiata con tutti.Anche con il senatore che non si faceva vivo. Un giorno le capitò di passare davanti all’indirizzo che le aveva dato donna Rachele. Si appostò e aspettò che uscisse la signora. Appena la vide alquanto deforme e stanca di una vita di stenti pensò che sarebbe stato difficile cucirle un vestito addosso. Poi si riprese, fissò nella mente le sue misure e se ne tornò a casa. Stava preparando i vestiti per un matrimonio di una signora che abitava “sius a u palazz”. Normalmente in questi casi la Sabbell si faceva comprare molta più stoffa di quanta ne fosse necessaria: sai, diceva, m pozz sbagliè.

Prese un bel pezzo di stoffa, ne fece un vestito e lo portò alla signora, la quale nel vederlo fece salti di gioia pensando alla invidia delle amiche. Chi ti ha fatto il mio nome? Chiese stupita. Il senatore Jannuzzi, rispose Sabbell che il nome di donna Rachele aveva dimenticato. Ci bell’ommn, disse la signora mentre si provava l’abito.

Qualche giorno dopo la signora va a trovare il senatore indossando il vestito che aveva ricevuto. Arrivata alla Cappella di via Corato si precipita direttamente nello studio di Jannuzzi tenendo alla larga donna Rachele che cercava di fermarla. Vedi, sono una signora anche io, disse in un dialetto italianizzato. Il senatore non capiva quello che stava succedendo e chiese: “a chi lo avete rubato?”

-“Na u sond arrboit a nsciun. È venuta una signora e mi ha detto che lo avete mandato voi”. Jannuzzi chiese alla sorella se avesse capito qualcosa. La sorella spiegò quello che era successo. Andata via la signora Jannuzzi chiama la sorella: “mandatemi a chiamare la sarta”. Appena la ebbe al suo cospetto disse: “un assegnatario dell’ente riforma ha rinunziato alla terra assegnatagli, tuomarito sarebbe disposto a prendersi quel terreno?” La donna senza pensaci due volte disse: “senatò, mitt soin, lo convinco io a quel maledetto”. E così fu: diventati assegnatari il marito smise di bere e si dedicò interamente al lavoro consentendo alla famiglia una vita agiata.

Passa un anno ed ecco di nuovo la processione notturna. Sabbell si fermò di nuovo a dire il rosario da Lilein, poi di nuovo dietro la processione e di nuovo davanti alla icona della Madonna. “Madonn - disse questa volta - ioie t doic grazie p la grazia ca m si fatt. Però ci ha messo la mano anche Jannuzzi, possiamo alleggerire un poco il voto? Anche perché a casa i dolci li faccio io ed è un peccato non poterli assaggiare”. Mentre parlava ecco passare un frate pcuzz agostiniano. Lo chiama e gli racconta la sua storia. U pcuzz la rimproverò: “perché non fate attenzione quando fate certe promesse? Ora vai a confessarti e racconta al sacerdote quello che ti è successo, solo lui può aiutarti”.

In confessione il sacerdote rinnovò il rimprovero e però ridusse la penitenza al solo primo sabato del mese spiegandole anche che la Madonna si serve di tutti pur di accontentare i propri figli, anche dei senatori. Contenta Sabbell al ritorno si fermò da Lilein sicura di poter assaggiare la delizia che tanto avevano decantato l’anno precedente. Ma questa volta trovò solo i taralli perché Lilein non era stata bene la settimana precedente. Tuttavia, saputo il fatto, Lilein le diede la ricetta e una bottiglia di vin cotto. Sabbell fu molto contenta perché così poteva mangiare il dolce con i familiari.

Le vie del Signore sono infinite. Anche quelle della Madonna. Ma devono incrociare la disponibilità dell’uomo e Sabbel era molto disponibile.

Ps. Il racconto è anche un omaggio a mia madre, Lilein.