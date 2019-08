È stato presentato ieri pomeriggio, presso Palazzo di Città, il programma dell’”estate andriese" caratterizzato da due eventi, ovvero, “Suoni nel Chiostro” e “Estate fuori dagli schermi”. Il primo, con ingresso gratuito, sarà realizzato presso il Chiostro San Francesco, il secondo al Laboratorio Urbano “Officina San Domenico”.

Il Commissario prefettizio ha presentato il cartellone degli eventi sostenendo che: «settembre rappresenta per la Città un mese importante sia per la festa patronale che per il Festival Castel dei Mondi e, siccome l’estate non finisce a ferragosto, nell’ottica della destagionalizzazione, abbiamo pensato di organizzare questi eventi. I tempi dell’organizzazione sono stati dettati dal fatto che l’amministrazione commissariale doveva approvare gli atti finanziari e non poteva programmare un’estate di eventi da maggio scorso». Proseguendo, ha illustrato i dettagli del cartellone di eventi: «la programmazione è avvenuta con alcune associazioni con le quali sono state previste 6 serate jazz, una rassegna cinematografica e l’adesione ai dialoghi di Trani per gli eventi del 20 e 22 settembre. Con questi eventi si è voluto dimostrare un risveglio culturale e artistico della Città, dando la possibilità agli andriesi di non andare fuori per manifestazioni del genere».

In seguito, è intervenuto il maestro Francesco Monopoli dell’associazione ”G. Curci” di Barletta che ha presentato “Suoni nel Chiostro”: «con questi appuntamenti abbiamo voluto che tanti artisti andriesi, che spesso sono costretti a esibirsi fuori dalla propria comunità, potessero esibirsi nella propria città di appartenenza. È la prima volta che si organizza una rassegna musicale ad Andria. Abbiamo deciso di non inserire nomi stranieri o esotici proprio per privilegiare artisti pugliesi, di cui il 90% sono della Bat, e tutti con curriculum artistici importanti. L’80% dei costi è destinato agli artisti e tutto secondo la normativa vigente».

Alle polemiche sollevate in questi giorni sui costi dell’“estate andriese” il Commissario ha risposto: «innanzitutto, la gran parte degli artisti e anche chi fornisce servizi sono andriesi. Abbiamo fatto una manifestazione d’interesse a giugno, a cui ha risposto l’associazione degli esercenti del centro storico con il progetto “A passo d’uomo”, patrocinato dal comune di Andria, e che ha chiesto di prolungare la collaborazione con il Comune anche a settembre. Anche le associazioni organizzatrici di questo cartellone vi hanno partecipato, chiedendo il sostegno di una parte dei costi e facendosi carico della parte rimanente. Molte associazioni locali non hanno la forza economica di anticipare e di sostenere i costi per cui hanno deciso di non aderire alla manifestazione d’interesse. La stessa metodologia, sempre con la preventiva pubblicazione di una nuova manifestazione d’interesse, sarà utilizzata per la programmazione degli eventi autunnali e invernali».

In conclusione, il Commissario ha confermato la realizzazione del Festival Castel dei Mondi, che sarà a costo zero per l’ente comunale, a settembre e che l’evento culmine dello stesso coinciderà con la chiusura della festa patronale, lunedì 16 settembre, in piazza Catuma, con il concerto dell’orchestra de “La notte della Taranta”.

Il programma della rassegna cinematografica "Estate fuori dagli schermi":

31 agosto , ore 20:30 , conferenza di presentazione con Riccardo Cannone e proiezione del suo film “Davanti all’altro”;

, , con Riccardo Cannone e proiezione del suo film “Davanti all’altro”; 1 settembre , ore 21:00 , “Il filo nascosto”;

, , “Il filo nascosto”; 4 settembre , ore 21:00 , “L’inganno”;

, , “L’inganno”; 8 settembre , ore 21:00 , “Steve Jobs”;

, , “Steve Jobs”; 11 settembre , ore 21:00 , “Lady Macbeth”;

, , “Lady Macbeth”; 15 settembre , ore 21:00 , “Papa Francesco: un uomo di parola”;

, , “Papa Francesco: un uomo di parola”; 18 settembre , ore 21:00 , “Frida”;

, , “Frida”; 22 settembre , ore 21:00 , “Birdmen”;

, , “Birdmen”; 25 settembre, ore 21:00, “Indivisibili”.

Il programma dei "Suoni nel Chiostro":