Khuan met Vendelie + Pledge - Dismebered al Festival Castel dei Mondi

Khuan met Vendelie + Pledge - Dismebered è un progetto musicale nel quale convergono le esperienze di musicisti, cantanti ed autori provenienti da diverse latitudini formative, creando un cortocircuito espressivo fatto di contaminazioni e sperimentazioni che affonda radici nell'ambient, drone music e techno, ma anche negli insegnamenti avanguardistici dei pionieri della sperimentazione, come gli Einsturzende Neubauten, Kraftwerk, Aphex Twin, David Sylvian, PJ Harvey, Dead Can Dance, Ultravox, Tom Waits, Nick Cave, Blixa Bargeld, Orb, Massive Attack, Tricky, Portishead, Radiohead e Daft Punk.

In tale contesto si innestano le liriche di Vendelie Rougeorgie e la sua voce ipnotica che fanno da contrappunto alla musica elettronica di Khuan che dipana melodie alternate nel chiaroscuro di atmosfere rarefatte ed improvvisi cambi di ritmo, quasi a scuotere le anime degli astanti.

Uno squarcio di luce che si apre su un ipotetico girone infernale dantesco, sobillato e coccolato dal pianismo ammaliante di Pledge.

Musica : Khuan; testi e voce : Vendelie Rougeorgie; piano: Pledge.

Il live musicale si dipanerà contemporaneamente alla proiezione diffusa del film muto di Buster Keaton - Battling Butler del 1926, sottolineandone le fasi salienti.

Nel corso della live performance si esibirà in alcune improvvisazioni la talentuosa danzatrice andriese Francesca Ruotolo.

Khuan, al secolo Giovanni Gazzillo, nato e cresciuto in Italia, è un appassionato di musica ed un ricercatore. Ha cominciato la carriera come dj/producer con l'alias di Khuan, cominciando la propria esperienza con la musica rock degli anni 80', musica soul e pop. Ora si occupa prevalentemente di musica elettronica. Gradisce ogni genere musicale, ma quella che preferisce è la Techno music. Ultimamente sta muovendosi nella scena italiana dei club underground, non disdegnando la sperimentazione di nuove esperienze e club internazionali.

Vendelie Rougeorgie è lo pseudonimo del soprano Rosalba Carbone, la cui vena creativa si dipana in molteplici ambiti non solo musicali. Dopo un completo excursus studiorum e vari corsi di perfezionamento in ambito vocale e musicale classico, si è dedicata alla composizione poetica e prosa, volgendo la sua attenzione anche alla fotografia. In ambito musicale e vocale ha continuato ad approfondire la ricerca ed ha abbracciato stili espressivi più liberi, cimentandosi nell'ambito della musica sperimentale indipendente alternativa, con digressioni nei generi ambient, dark folk, indie, alternative, slow core, elettronica, drone, post punk e psychedelia.

Giuseppe Musciacchio, alias Pledge, alias Joey vive per la musica fin da quando aveva 9 anni, quando cominciò suonando la musica classica. All'inizio principiò con gli studi di armonia e solfeggio, e quindi si dedicò al pianoforte. Durante la sua adolescenza si è affacciato al mondo dei locali underground restandone affascinato; questa nuova passione ha portato il giovane artista ad imbarcarsi nello studio della musica elettronica.

Francesca Ruotolo nasce ad Andria il 19/3/94, inizia i suoi studi nella scuola "centro teatro danza" di Dora Martinelli. Continua gli studi con Enrico Morelli e Michele Merola a Reggio Emilia. Nel 2013 inizia il percorso di Alta formazione coreutica presso l'Accademia Nazionale di Danza a Roma, laureandosi in danza classica, prosegue l'attività artistica in Italia.

L'appuntamento è per domani, alle ore 22:30, presso Palazzo Ducale.