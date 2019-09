"Suoni nel Chiostro", gli appuntamenti di questa settimana

Dopo il successo di pubblico e di critica dei primi due appuntamenti presso il Chiostro di San Francesco, ad Andria, per la Prima Edizione della Rassegna “Suoni nel Chiostro” – Musiche, Sogni ed Emozioni d’Estate, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, in collaborazione e il sostegno del Comune di Andria, del Commissario Prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, e il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e inserita negli Eventi Regionali di Puglia Events, con due appuntamenti musicali di diverso genere, ma con artisti giovani del nostro territorio, come ilTime2 Quartet e il DespaTrio, che hanno fatto registrare il tutto esaurito con un pubblico esaltato dalle loro performance e con la richiesta di numerosi bis, la Rassegna prosegue con altri tre interessanti appuntamenti che potranno accontentare i cultori della Canzone Napoletana d’Autore e tutti coloro che invece amano il Jazz in tutte le sue declinazioni.

Ecco il programma dei prossimi appuntamenti, tutti ad ingresso libero, con porta alle ore 20,15 e inizio alle ore 20,45.

, appuntamento con la Soundiff Orchestra, composta da talentuosi giovani under 35 del territorio pugliese , con “Cartolina Napoletana – I grandi Classici della Canzone Napoletana”. Attraverso i ritmi ed i linguaggi tipici della tradizione napoletana, l’Orchestra, accompagnata dalla potente voce del tenore Giovanni Mazzone e diretta dalla sapiente bacchetta di Grazia Bonasia, metterà in luce la grandiosità della cultura popolare napoletana classica. Un programma pensato per omaggiare la forma musicale più amata e diffusa all’estero, che vede protagonista il profondo e celebre romanticismo partenopeo che attinge a repertori che comprendono, per la maggior parte, canzoni del periodo classico da O Sole Mio a ’O surdato ’nnammurato, includendo anche brani più antichi come Te voglio bene assaje, Santa Lucia, Fenesta vascia ed epigoni del periodo classico; giovedì 12 settembre , a calcare il palcoscenico sarà , Patty Lomuscio & Mario Rosini Trio, alla scoperta della canzone italiana ...un viaggio attraverso i temi più belli del nostro repertorio con due voci d'eccezione, Patty Lomuscio e Mario Rosini e il suo pianoforte, ed un organico straordinario, Pierluigi Balducci al basso elettrico e Mimmo Campanale che si divertirà con la sua batteria e il suo contrabbasso. Un fantastico quartetto con un frontman d’eccezione Mario Rosini, cantante di origini pugliesi, classificatosi al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2004 e la voce di Patty Lomuscio,andriese doc, cantante e violoncellista, con un omaggio a “La Canzone d’Autore italiana...da De Andrè a De Gregori e Dalla”;

venerdì 13 settembre, ad essere di scena ancora un gruppo andriese, il Calenda Vita Quartet, formato dal chitarrista e cantautore Riccardo Lorusso, Gabriele Mastropasqua al sax, Stefano Montrone alla batteria, Antonio Simone al pianoforte, che daranno vita ad una notte di Jazz "Strapazzato", con l'interpretazione di alcuni standard del genere fino ad una rivisitazione in chiave completamente nuova e inedita di canzoni italiane ed internazionali, per dimostrare al pubblico le grandi capacità duttili che il jazz o la fusion jazz possono offrire. Il programma proposto, "Scrambled Jazz Night- I like Jazz", nato da una idea del chitarrista andriese Riccardo Lorusso, offrirà alcuni inediti dedicati anche alla città di Andria, alla quale è fortemente legato, e vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione come la cantante andriese Barbara Crapolicchio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Associazione Cultura e Musica "G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it