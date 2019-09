"La grande arte al cinema– Parte I" alla Multisala Roma

Prosegue anche nella seconda metà del 2019 il progetto della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital che propone presso la Multisala Roma una nuova stagione appositamente concepita per tutti gli appassionati che trovano nel buio della sala, alleato ideale per la concentrazione, il ritmo adatto per approfondire e godere appieno delle bellezze di quadri, sculture, mostre e musei.

Una palestra per gli occhi e la mente, affinché possano, per qualche istante, soffermarsi su singoli dettagli che il grande schermo ci permette di osservare con la giusta dose di (paziente) attenzione. A inaugurare la nuova stagione il 17 e 18 settembre sarà “Van Gogh e il Giappone”: questo commovente docufilm rivela l’affascinante storia del profondo legame tra Van Gogh e l’arte giapponese e il ruolo che l’arte di questo paese, mai visitato dall’artista, ebbe sul suo lavoro. Quando il periodo Edo terminò, nel 1868, e il Giappone si aprì all’Occidente, Parigi venne inondata di tutto ciò che era giapponese sotto forma di oggetti decorativi e stampe colorate impresse con matrici di legno chiamate ‘ukiyo-e’ (letteralmente “immagini del mondo fluttuante”). Van Gogh rimase affascinato da tutti gli elementi di questa straordinaria cultura visiva e dal modo in cui potevano essere adattati alla ricerca di un nuovo modo di vedere. Lesse le descrizioni del Giappone, acquistò stampe per tappezzare la sua stanza e studiò attentamente le opere giapponesi soffermandosi sulle figure femminili nei giardini o sui bagnasciuga, su fiori, alberi e rami contorti: apprezzava di quei lavori linee e purezza compositiva tanto da farne una fonte d’ispirazione imprescindibile per la sua pittura.

Previsti in entrambe le giornate tre spettacoli con orari di inizio alle 18:00, 20:00 e 22:00.

Per altre informazioni contattare la Multisala Roma allo 0883.542622.