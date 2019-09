L’Unitre presenta i corsi per l’anno accademico 2019-20

Al via i corsi promossi dall’Unitre – l’università delle tre età. Un programma variegato che anche quest’anno nasce con l’intento di coinvolgere un ricco numero di utenti. «Le iniziative – commenta la presidente Maria Rosaria Inversi - sono un’occasione per migliorare la qualità della vita e realizzare la filosofia dell’associazione sintetizzata nel motto UNITRE: universalità, umanità, umiltà, unione di tre età. Tutto ciò viene reso possibile grazie all’opera di volontariato sostenuto dai soci docenti, dal loro entusiasmo e dal lavoro instancabile profuso a piene mani, dalla partecipazione attiva, diligente, costante, dei soci studenti, il cui numero è andato via via aumentando, anche in virtù delle continue offerte innovative che il consiglio ha proposto e realizzato anno dopo anno».

Corso di Cultura Psico-Letteraria

Corso di Filosofia

Corso di Storia

Corso di Storia dell’Arte

Corso di Storia del Cinema

Corso di Cultura Religiosa

Corso di Legalità e Giustizia Sociale

Multiculturalismo

Ambiente e Benessere

Laboratorio di Canto Corale

Laboratorio di Attività Espressive

Laboratorio di Biodanza

Laboratorio di Feldenkrais

Laboratorio di Ballo di Gruppo

Laboratorio di Bridge

Attività Motoria

Cortometraggio





Ai corsi possono inscriversi tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età. Non è richiesto alcun titolo di studio. Le iscrizioni sono aperte dal lunedì al venerdì, a partire dal 23 settembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17.30 alle ore 19 nella sede di via Firenze al civico 13/L.