"Scaffale Pasquale", l'iniziativa dedicata al ricercatore andriese scomparso all'età di 33 anni

Cleanup di cittadini e volontari negli orti lungo il canale Ciappetta- Camaggio Le foto

Attualità

Un'iniziativa per denunciare lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la zona, per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e all'impegno per il bene comune e riflettere delle ricadute sul futuro delle azioni quotidiane