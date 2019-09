“Cristiani laici oggi: le ragioni di un impegno”, ad Andria il prof. Stefano Biancu

Si terrà il 27 settembre p.v. alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano in via De Anellis, la conferenza dibattito dal titolo “Cristiani laici oggi: le ragioni di un impegno” a cura del Meic.

«In un momento - si legge nella nota diffusa dalla sezione andriese del movimento - in cui, sia a livello locale che nazionale, viviamo una profonda crisi sociopolitica, economica e culturale, in cui da un lato assistiamo ad una contrapposizione violenta tra forze politiche con toni spesso arroganti e sprezzanti e dall’altro ad una sempre più frequente chiusura nel privato da parte di molti con l’affermarsi della “globalizzazione dell’indifferenza“ e la rinuncia ad esercitare il diritto del voto, avvertiamo come M.E.I.C. ( Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale ), l’esigenza di promuovere una riflessione puntuale sul ruolo che i laici cristiani sono chiamati a svolgere in questo contesto.

Lo facciamo ricordando, a distanza di cento anni, l’appello ai “Liberi e forti“ di Don Luigi Sturzo e in continuità con il recente convegno nazionale del MEIC a Camaldoli di agosto scorso dal titolo “Fede e Politica : un dialogo da ricominciare“.

Abbiamo condiviso l’iniziativa con l’Azione Cattolica, la Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino ed il Forum di formazione socio-politica con cui da anni collaboriamo proficuamente».

Relatore sarà il Prof. Stefano Biancu, direttore responsabile di "Munera: Rivista europea di cultura” e professore associato di filosofia morale all’Università di Roma –LUMSA, nonché vicepresidente del MEIC nazionale.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.