Dopo la pausa estiva, con l’inizio del nuovo anno pastorale, riprende la pubblicazione del periodico diocesano “Insieme” che riporta alcune novità e una nuova veste grafica.

Le pagine del giornale raccontano e alimentano, in primo luogo, la vitalità e lo slancio apostolico della chiesa locale, sottolineando eventi e realtà dove il Vangelo e il bene trionfano. Maggiore spazio viene pertanto riservato agli uffici pastorali, parrocchie e aggregazioni laicali per fare in modo che “Insieme”, integrato con gli altri social diocesani, sia sempre più la voce del Vescovo e della Chiesa locale. La comunicazione è oggi più che mai fondamentale e rinunciare come diocesi a canali propri di comunicazione significa rischiare l’irrilevanza ed esporsi anche al rischio di dare spazio a chi potrebbe utilizzare la carta stampata per diffondere solo notizie false o cattive. Non mancheranno certamente, in ogni numero, fatti di cronaca e temi di attualità descritti sempre attraverso un’informazione attenta alla verità della notizia e della dignità della persona a cui si rivolge.

Tra le novità di quest’anno segnalo la rubrica “Alla scuola del Magistero sociale della Chiesa”, curata da Leo Fasciano, che prende spunto dalla Lettera Pastorale del nostro Vescovo “Si prese cura di lui…” centrata sulla nota parabola del “Buon samaritano”. Nella lettera il Vescovo sollecita la comunità diocesana a prendersi cura dell’umanità, specie quella più debole e fragile, senza fare puro assistenzialismo ma realizzando, nei limiti delle nostre possibilità, una società più giusta e solidale, vivificata dall’amore. Lo scopo della rubrica è quello di riportare alcuni paragrafi del “Compendio della dottrina sociale della Chiesa” con il desiderio di suscitare una lettura e uno studio integrale del testo per aiutarsi a formare una coscienza politica e sociale di cui oggi si avverte tanto bisogno.

Sempre a sostegno della lettera pastorale del Vescovo, sarà inoltre pubblicato, in ogni numero come inserto centrale interamente a colori, un sussidio agile e finalizzato a favorire l’approfondimento dell’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco sul rispetto per il creato. Nel documento programmatico per l’anno 2019 – 2020, il Vescovo Mons. Luigi Mansi mette in evidenza che la cura delle persone è inseparabile dalla custodia del creato e che un uso utilitaristico delle cose porta inevitabilmente a vivere mere relazioni utilitaristiche tra gli uomini stessi. Il sussidio, curato da don Vincenzo Del Mastro, intende rivolgersi a tutti, dai più piccoli ai più grandi con l’auspicio che sia all’interno delle comunità parrocchiali, gruppi e associazioni, uno strumento utile nella conoscenza dell’enciclica, nella riflessione e nel confronto. “Insieme” desidera così confermarsi sempre più strumento di comunicazione a servizio della comunione ecclesiale e di una più efficace azione pastorale.

Il primo numero del giornale di questo incipiente anno pastorale è già disponibile presso tutte le parrocchie e in alcune librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge.

Alcune copie sono disponibili anche presso la Curia Vescovile.

Il giornale sarà on line nel sito della diocesi (www.diocesiandria.org) a partire da martedì 1 ottobre.