“Macchinista per il teatro – tecnico per la preparazione, realizzazione e arredo ambienti scenici"

Partirà a breve il corso, completamente gratuito, promosso dall’Ente di Formazione I Care Onlus, di Andria, finanziato dal Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020, che formerà alla figura di “Macchinista per il teatro tecnico per la preparazione, realizzazione e arredo degli ambienti scenici”. Il corso, della durata di 600 ore (400 ore di formazione teorica pratica, visite guidate e 200 ore di stage), è destinato a 20 giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:

diploma di scuola media inferiore;

età massima 35 anni;

essere disoccupati o inattivi;

essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Puglia.

Il 15% dei posti disponibili sono fruibili dai militari congedati, come previsto nella convenzione operativa tra leggere Puglia e comando militare esercito Puglia.

Gli stage gratuiti si terranno presso Forman Brother’s Theatre-Arena Festival (Praga); Teatro comunale di Broni (Pavia); Teatro Stabile di Genova e Props And Decors srl (Novi Ligure).

La frequenza al corso è completamente gratuita ed è previsto il rimborso delle spese di viaggio con utilizzo solo del mezzo pubblico per i residenti fuori sede. Ai partecipanti sarà distribuito gratuitamente materiale didattico, di cancelleria e materiale professionale. Al termine del corso gli allievi risultati idonei alle prove di esame finale riceveranno l'attestato di qualifica. La durata della selezione sarà pubblicata entro le ore 18 del 17 ottobre 2019 sul sito internet www.icareonlus.it sulla pagina Facebook e affissa fuori dalla sede I Care Onlus, in via Giacomo Ceruti 25, ad Andria.

La domanda di partecipazione può essere scaricata dal sito www.icareonlus.it oppure può essere ritirata a mano presso la sede dell’ente di formazione. La stessa dovrà essere inoltrata entro le ore 12 del giorno 16 ottobre o tramite raccomandata a mano da presentare alla segreteria o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC icareonlus@pec.it

«Il corso – commenta la presidente I Care, Magda Marmo - è altamente qualificato e vedrà la partecipazione di docenti esperti nel settore. Partnership importanti, inoltre, accreditano ulteriormente il percorso formativo che vuole essere una valida opportunità per l’inserimento di giovani in un settore in espansione. I numeri parlano chiaro, la Puglia, in questi ultimi anni, ha visto una crescita esponenziale di oltre il 30% in termini di offerta culturale e di pubblico che partecipa agli eventi di teatro. Le previsioni future corroborano questa tendenza che cresce di pari passo alla consapevolezza che la cultura e quindi il teatro sono essenziali alla crescita della nostra società».

“La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti”.