Esposto alla mostra nel New Jersey il ritratto di Bruce Springsteen dell’andriese Paola Lomuscio

Ci sarà anche l'opera di una andriese alla mostra nel New Jersey allestita in occasione dei 70 anni del cantante rock.

È la stessa artista, Paola Lomuscio, a darne notizia: «la stampa del mio disegno in America, non solo fa parte della collezione, ma l'hanno scelta per un mostra dedicata esclusivamente a Bruce Springsteen(per i suoi 70 anni). Insieme ad altri fotografi professionisti e non solo foto, ma anche chitarre e cimeli di sua proprietà.

È nell'associazione storica della contea di Monmouth (New Jersey) e sarà lì per un anno!

Bruce sa della mostra».