Angelo Mellone presenta ad Andria il romanzo "Fino Alla Fine"

Nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18:30 presso la Libreria Mondadori di Andria, ha avuto luogo la presentazione del Libro “Fino alla fine” -Romanzo di una catastrofe- di Angelo Mellone, organizzata dall’Associazione culturale “Puntoit” con la presenza dell’autore pugliese. Giornalista, scrittore e capostruttura Rai,

Mellone, oltre ad essere un editorialista, inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, è anche autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi ed è già stato ad Andria negli scorsi anni per presentazioni, eventi e confronti, anche tra i più giovani. Un viaggio, un percorso, che ha affrontato svariate tematiche, dal'appartenenza al tifo sportivo, passando per il militantismo politico (culturalmente di destra) e l'acciaieria tarantina, l'Ilva, attorno alla quale si svolgono le vicende dei protagonisti, tra racconti, previsioni e un nostalgico sentimentalismo dei tempi che furono.

Il suo romanzo “Fino alla fine” rappresenta il quarto di una più lunga serie, nella quale ricordiamo “Nessuna croce manca” (2015), “Incantesimo d’amore” (2016), “La stella che vuoi” (2017). Il romanzo “Fino alla fine” è ambientato, quindi, a Taranto in un futuro prossimo e racconta la storia di quattro amici, ormai adulti, che si ritrovano e notano che i loro rapporti ormai non sono più come nella loro gioventù poiché la loro amicizia si è frantumata contro il siderurgico di Taranto, lo stabilimento più grande d’Europa.

Il romanzo è il raccontare di sconfitte e tradimenti, di una generazione smarrita, incapace di invecchiare e di un paese quasi al capolinea: mentre il raccontare della storia prosegue, attraverso rimandi al passato, si ripercorre la vita dei quattro personaggi che crescono e cambiano, ma allo stesso tempo si assiste anche al cambiamento dell’Italia, ridotta ad una comunità composta da una moltitudine di individui in retrospettiva, trasformata in nazione liquida, disillusa e spenta.

Il romanzo “Fino alla fine” è travolgente e originale e allo stesso tempo profondo e toccante, nel quale le vicende umane dei protagonisti si innervano in quelle del paese. Fino al pirotecnico finale, in un futuro che, forse, è già presente.