Il giorno prima che Bice lasciasse definitivamente Giovinazzo temeva che non sarebbe più tornata come cittadina residente. Data la sua sensibilità, volle farsi una passeggiata nel centro storico, rivedendo quelle pietre, quei monumenti, quei giardini ai quali era particolarmente affezionata. Si affacciò anche sul mare per lanciare lo sguardo lontano. E qui si emozionò. Partiva è vero, ma non lontano. In fin dei conti erano meno di 50 km, il clima, l’ambiente naturale, anche le espressioni artistiche erano sostanzialmente identiche. Ma la possibilità di alzarsi la mattina e lanciare lo sguardo lontano fino a vedere qualche volta l’Albania e sentire le voci dei pescatori che rientravano in porto con il loro piccolo carico di pesce da ora in poi sarebbe stato solo un privilegio occasionale. E tuttavia il giorno del matrimonio aveva giurato di seguire il marito nella buona e cattiva sorte. Questa volta la sorte era buona perché il marito era stato assunto ad Andria. La sua sensibilità le suggerì che era meglio non farlo viaggiare ogni giorno. Si consolò quando entrò nella cattedrale dedicata all’Assunta: “non ti saluto - disse rivolta alla effigie della Madonna - tanto anche quella di Andria porta lo stesso nome e quella sarà la mia parrocchia, pertanto Tu resti un elemento di continuità”. La sua devozione verso la Vergine rimarrà negli anni la manifestazione genuina della sua fede. Sapeva che doveva perdere le sue abitudini, le sue amicizie, i suoi modi di fare, quelle parole dialettali per la verità molto rare sulla sua bocca. Adottare il nuovo come stile di vita.

Il primo impatto fu però con la gente andriese. Lasciava una cittadina mercantile, come tutte le città di mare, e si inseriva in un mondo contadino la cui caratteristica prevalente è (era?) l’accoglienza. Trovò tanto calore nel nuovo ambiente che una volta arrivò a parlare della sensazione di essere sempre stata ad Andria. Poche volte è entrata in confidenza con le persone, ma con tutte aveva la capacità di dialogare. Questo regalo diventò subito simpatia tanto che sin dall’inizio scelse di conoscere la città di adozione. Non le sembrava molto diversa dalla sua nelle grandi linee, ma per lei erano importanti i dettagli, quei piccoli elementi che sono tipici del popolo. I grandi monumenti sono segni dei tempi, le piccole opere sono indicative della mentalità della gente. L’effigie della Madonna dei Miracoli nel suo santuario è opera d’arte di cui non conosciamo l’autore, ma la stessa immagine, sia pure di cartone, incastonata in una piccola edicola su strada o sul muro di una casa indicano un rapporto personalizzato, segno di una fede genuina fatta di gratitudine e di speranza, fondate entrambe sul dolore.

Ecco allora Bice alzarsi presto la mattina, accudire il marito perché andasse sereno al lavoro ed uscire per i vicoli del centro storico per gustare l’atmosfera mattutina della gente e prendere nota delle tante edicole sparse nei vicoletti della città. Porte che si aprivano, donne che si salutavano da una finestra all’altra, il lattaio che passava con la bicicletta ecc. Ma fu scendendo per via Mater Gratiae che il suo sguardo fu attratto da un’edicola sul muro laterale della chiesa nella quale si vedeva proprio l’effigie della Madre delle grazie. Di fronte una donna non giovane ma nemmeno anziana era seduta su uno degli scalini che portano alle case. Era lì immobile salvo le labbra che raccontavano di un sentimento che lei trasformava in preghiera. Bice si avvicina e le chiede se poteva sedersi vicino. Avuto il consenso le chiede come si chiamava quella Madonna. “Madre di Grazia - disse la signora - per questo io ogni mattina la prego”. “C’è un motivo particolare?” chiese curiosa Bice. “Mio Marito è partito per la Germania, doveva stare poco tempo e invece sono due anni e non torna ancora. Questa Madonna ha fatto guarire un cieco quando fu scoperta la sua immagine nella cappella del palazzo qui a fianco sotto la torre che si vede. Vuol dire che anche a me può fare la Grazia”. Bice capì che tutte quelle immagini sparse per la città erano in grado di raccontare non la storia di Andria ma le tante storie degli andriesi. Accarezzò la signora e continuò per la sua strada.

Guardava tutte le pareti alla ricerca di quelle Madonne tanto uguali quanto diverse, di quei crocifissi che sembravano disegnati da mani inesperte, di quei santi che parlavano di devozioni antiche. Cominciò a segnare su un diario fino a quando maturò l’idea di farne un inventario. Attraverso quei santi e quelle Madonne Bice aveva cominciato ad amare Andria e i suoi abitanti. Per questo cominciò a ripassare per quei vicoli anche a mezzogiorno per sentire il profumo delle cucine che si riversava sulle strade e vedere le donne indaffarate nella pulizia della parte di strada antistante la propria abitazione. Ci ritornò la sera per scoprire la vita sociale, le abitudini degli uomini e, d’estate soprattutto, la vita collettiva perché allora tutta la strada era casa, tutti si scambiavano tutto a seconda del bisogno. La povertà insegna la generosità. E fu in uno dei tanti passaggi che ritrovò la signora della Madonna della grazia su una scaletta intenta a guarnire di fiori l’edicola. Bice si fermò per darle una mano e quando la signora scese sentì le sue braccia attorno al collo perchè era felice perché il marito era tornato. Bice piano piano stava diventando andriese.

Un giorno si spinse fino alla laura basiliana di Gesù di Misericordia. Le avevano detto che sulla facciata della chiesetta c’era un’edicola con Gesù Crocifisso e ai suoi piedi la Madonna e san Giovanni. Già il nome di “Gesù di Misericordia” (raro a quei tempi prima di Giovanni Paolo II) la affascinava. Ci andò un venerdi perché quel giorno in quella chiesetta si diceva messa e quindi era aperta. Partecipò anche lei alla Messa ma dopo interrogò la poca gente che la circondava: “ci doveva essere una edicola sulla facciata”. “C’era - risposero in coro con voce alterata. Siccome la chiesa è sempre chiusa quella edicola era un punto di incontro per pregare, chiacchierare ecc. Poi hanno rifatto la facciata e hanno coperto tutto”. Bice rimase turbata perché secondo le sue notizie doveva essere un affresco parecchio antico. Un giorno che ero sulla sua abitazione ad ammirare le “campane” mi chiese spiegazione. Io potetti darle solo notizie: “a una associazione culturale venne l’idea opportuna di patrocinare il restauro della facciata ma o non seguirono i lavori o la ditta non se ne intendeva. Certo è che fu compiuto un autentico delitto culturale. Non indovinarono nemmeno il colore della facciata. Il danno fu maggiore del beneficio”. E Bice ebbe una amara considerazione: “quello che avete per le strade è un autentico patrimonio culturale e artistico. Se restaurato a dovere e valorizzato turisticamente potrebbe essere una fortuna per la città. Vanno salvate perché sono la testimonianza più autentica della vita popolare”. Una decina di anni dopo mi volle di nuovo sulla casa per consegnarmi il libro appena pubblicato: le edicole sacre di Andria. Un volumetto prezioso che vado ogni tanto a compulsare e da dove prese spunto il racconto “i la Madonn crrò stè a fè” pubblicato su Andrialive il 27 agosto 2017.

In quella circostanza chiesi se intendesse pubblicare anche il lavoro sulle campane e lei mi rispose che la ricerca era in corso: “poi vedremo se sarà possibile”. Quella mattina stetti con mia moglie sulla sua abitazione alcune ore, io affascinato dalle sue parole e lei che si entusiasmava sempre di più. “Vedi, Vincenzo - disse mentre accarezzava una Madonna Addolorata - queste sono autentiche opere d’arte, non tanto nello scheletro di materiale povero, quanto nella fattura delle mani e delle teste di ceramica e soprattutto nei vestiti ricamati con fili preziosi. Sono una meraviglia. La particolarità delle campane è che ognuna ha una storia particolare all’origine, ognuna racconta i sentimenti del committente e nello stesso tempo la capacità artistica di chi le realizzava”. E mi richiamò l’attenzione su una in particolare che rappresentava santa Gemma Galgani, una santa sconosciuta ai più ma che aveva in Andria un nucleo di devoti. Rappresenta la santa vestita in abiti monastici che abbraccia il Cristo che tenta di liberarsi della croce, tuttavia per una mano resta ad essa inchiodato quasi a ricordare che il dolore fa parte della vita sulla terra da quando Eva si fece tentare dal serpente. E poi mi indicò la rosa ornamentale con la scritta “dall’amore tutto si riceve”. La campana apparteneva alla famiglia Quarto di Palo che nel 1952 fece costruire una chiesetta dedicata alla Galbani nei pressi della città su via Corato, poi donata ai Trinitari che la ampliarono quando realizzarono il centro riabilitativo. Mentre lei parlava io andavo con la mente alle nuove generazioni che dopo la guerra davano al rigattiere una campana per avere in cambio una bacinella di plastica.

Il 4 0ttobre 2005 mi chiama di nuovo sulla sua abitazione: questa volta doveva consegnami il libro “le travi dipinte”. Quando andai lei era uscita perché io avevo fatto un po' di ritardo ma c’era il marito che mi accolse con il libro in mano. Nel porgermelo disse: “ti ha fatto la dedica”. Io lo apro immediatamente e leggo: “con affetto, 4.10.2005”. Fin quando arrivai a casa a piedi lo avevo letto quasi interamente. “Con la delicatezza puoi scuotere il mondo”, diceva Gandhi. Della delicatezza Bice aveva fatto la cifra della sua vita.

Ci siamo incontrati tante altre volte, l’ultima alla presentazione del libro sui dipinti del chiostro di santa Maria Vetere. Il suo passaggio da Andria ha avuto la funzione di farci scoprire quell’Andria piccola che però nei secoli l’ha fatta grande. Non si amano gli andriesi se non si conoscono le loro storie. Le ricerche di Bice resteranno un grande regalo fatto agli andriesi.

Cara Beatrice Adriano Cestari (morta la settimana scorsa), grazie per le testimonianze che hai lasciato. Spero che tutta la marea di coloro che scalpitano per andare a occupare gli scranni del nuovo consiglio comunale abbiano la volontà di leggere i tuoi libri con il proposito di mettere in salvo i beni artistici che Andria ha in abbondanza. Non ho avuto modo finora di dirtelo, data la comune ritrosia a manifestare i sentimenti profondi, ma ora tu vedi dal cielo che ho scritto queste poche parole “con affetto, 4.10.2019, festa di san Francesco”.