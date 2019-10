Nuove ed entusiasmanti tappe per l'artista andriese Ricarda Guantario che, a partire dal 10 ottobre, esporrà le sue opere alla Biennle di Milano (presentata da Vittorio Sgarbi) presso Brera Site; alla Mostra Internazionale sul tema del Cinema a Venezia "Humanizing the Icon" presso le sale di Palazzo Zenobio nell'ambito dello "Stato dell'Arte ai Tempi della 58 Biennale di Venezia" e alla Fiera ArtePadova 2019.

Dopo i consensi positivi ricevuti alla Triennale di Roma e alla Rassegna Internazionale Grazie Italia patrocinala dal Padiglione Guatemale durante la 57^ Biennale di Venezia, la Guantario, continuando a lavorare sulla produzione di opere originali, a tratti sarcastiche, che si interrogano sull'esistenza e non solo, continua ad esporre in contesti di prestigio e sotto l’attenta osservazione di critici di fama internazionale.

Di seguito alcuni dettagli del programma di eventi che si susseguiranno durante le esposizioni:

-Biennale di Milano: dal 10 al 14 ottobre 2019 negli spazi di Brera Site di Milano, l'opera esposta è intitolata "La Ruota - da dove veniamo, dove siamo diretti in preda alla smania di successo? e cos'è il vero successo?". La rassegna, sarà presentata da Vittorio Sgarbi, giunta alla terza edizione, è curata e ideata da Salvo Nugnes. Oltre all'esposizione delle opere d'arte provenienti da diverse parti del mondo, ci saranno una serie di appuntamenti prestigiosi: giovedì 10 ottobre inaugurazione, alle 18,00 la conferenza stampa con Francesco Alberoni, Massimo Giletti, Silvana Giacobini, Morgan, Carlo Motta di editoriale G. Mondadori e Alviero Martini. Venerdì 11 alle 17,00 avrà luogo l’incontro con il direttore di TgCom24 Paolo Liguori e alle 18,00 con Edoardo Bennato, che espone anche alcune delle sue opere. Sabato 12 alle 15,00 l’appuntamento è con Vittorio Sgarbi e con JosèDalì, con la giornalista Rai Antonietta di Vizia e con il comico di Zelig Francesco Damiano. Domenica alle 13,00 è in programma l’incontro con la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi, con Francesco Alberoni e JosèDalì. La Biennale di Milano gode del patrocinio dell’Unesco, del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Milano. Ingreso Libero

-"Humanizing the Icon" nell'ambito de “Lo stato dell'arte ai tempi della 58 Biennale di Venezia” dal 14 ottobre ore 16,00 inaugurazione della Mostra Collettiva Internazionale sul tema del Cinema a cura di Giorgio Grasso e Maria Palladino, mostra che inoltre farà da cornice alla prima assoluta in Italia del film biografico "Why not choose love? A Mary Pickford Manifesto", della Regista e Produttrice americana Jennifer DeLia. A Palazzo Zenobiopresso il Salone degli Specchi ed i prestigiosi spazi al primo piano di Ca' Zenobio, Collegio Armeno Moorat-Raphael. L'evento intenzionale prevede la presenza della Regista Jennifer DeLia e di famosi ospiti del mondo del cinema, la conferenza di presentazione e la proiezione del film. La mostra resterà visitabile fino al 31 Ottobre, in orario: martedì - domenica 10,00 - 18,00. Ingresso libero

-ArtePadova 2019 stand SoloArteDonna dal 15 al 18 novembre 2019.