Con l’unità d’Italia anche nel meridione arriva la democrazia, ma è una democrazia formale più che sostanziale. La monarchia, anche quando si dava una Costituzione, assumeva la responsabilità governativa in nome della aristocrazia che essa stessa creava. Per il sud erano gli agrari o coloro che avevano ricevuto un titolo nobiliare per una qualche cortesia fatta al re o perché trovava qualche funzionario corruttibile.

Ebbene alle elezioni del 10 marzo del 1867 Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi secondo l’immagine che ci hanno imposto a scuola, fu catapultato come candidato al parlamento ad Andria. Con noi non c’entrava nulla, non c’era mai stato dalle nostre parti. Ma evidentemente dalle “sue” parti nessuno lo voleva. Ecco che qualche nobilotto andriese, che aveva partecipato alla spedizione dei mille, si fece garante: mandatelo ad Andria che noi lo votiamo: tanto l’andrsoin sond amand d l fristirr. Garibaldi non capì niente ma si convinse che gli conveniva. Quel giorno però riuscì a prendere solo 798 voti su circa 4000 votanti (votava solo chi aveva i soldi), pertanto fu costretto ad andare al ballottaggio la domenica successiva quando prese poco di più, solo 1009 voti sufficienti però per essere eletto in quanto molti andriesi disertarono le urne. Dopo la morte il comune si fregiò di una targa commemorativa anche se da vivo di lui non si era saputo più nulla dopo la elezione. Non sappiamo se anche allora qualcuno invocò il vincolo di mandato. Ma chi lo andava a pescare.

Si ritornò a parlare in Andria dell’eroe risorgimentale solo dopo la seconda guerra mondiale quando l’immagine di Garibaldi fu assunta a rappresentare la sinistra nel suo insieme. “Vota Garibaldi” si leggeva sui muri, senza che si capisse se quelle scritte fossero dell’ ottocento (più probabile) o del dopoguerra quando invece si utilizzarono di più i manifesti. Il vostro narratore si è chiesto tante volte, fin dai tempi della scuola, quale potesse essere la ragione di una simile scelta: nessuno ha saputo dare una motivazione convincente salvo che fosse stato decisivo il colore rosso della giubba. Sta di fatto che quel nome e quel volto fu oggetto di passioni e di litigi. Gli uomini, nella grande maggioranza, erano a favore della faccia di Garibaldi, le donne erano in prevalenza per lo scudo crociato eretto a difesa dai baffi di Stalin. Le donne informavano il prete che alla fine avrebbero convinto i mariti a votare per la “Chiesa”, gli uomini facevano lo stesso in senso contrario con i capicellula. La faccia di Garibaldi compariva nei cortei quasi fosse una divinità. Poi ognuno votava per conto suo perché nella “gabbina” Dio vedeva ma Stalin no. Ovviamente c’era anche un terzo fronte che comprendeva gli agrari i quali non si rassegnavano a cedere il potere al popolo e speravano di costringere i braccianti a sostenere il fronte liberale pena il licenziamento. Ma i braccianti si erano fatti furbi e nei confronti dei padroni avevano più di un motivo per vendicarsi.

Mbà Ciccill al referendum costituzionale risolse il problema dandosi ammalato: inutilmente i democristiani e i comunisti mandarono le macchine a casa per portarlo a votare: questa pressione ottenne l’effetto che nemmeno la moglie potette andare a votare, per cui la scelta del povero bracciante si rivelò ininfluente. Nel 1948, alle prime elezioni politiche, il contrasto tra le forze politiche che avevano preso più voti al referendum divenne più duro, anche per i noti fatti di sangue che avevano caratterizzato il dopoguerra andriese e i partiti minori capirono che dovevano schierarsi con uno di loro per non essere stritolati. Il problema si pose in particolare per la democrazia cristiana che cercava di raccogliere più personalità possibili nella speranza che essi fossero anche portatori di voti. E qui si inserisce la vicenda di Onofrio Jannuzzi, avvocato notoriamente liberale che cercava proprio da quel partito di avere la candidatura. Ma furono i suoi amici a dirgli di bussare alla dc: i liberali sapevano che non sarebbero mai riusciti a mandarlo al Parlamento data la esiguità dei voti disponibili per loro.

Jannuzzi come liberale era stato ostile alla Chiesa e alle sue organizzazioni, come commissario al comune aveva avuto più di un battibecco con il vescovo Di Donna, che, per essere un sant’uomo, dovette soffrire parecchio per questo. Mai la dc avrebbe presentato il nome di Jannuzzi in lista e infatti aveva indicato Giovanni Bitetto, medico condotto abbastanza conosciuto. I liberali aggirarono l’ostacolo e attivandosi presso la segreteria barese della dc riuscirono a convincere Bitetto a cedere il passo. Fu una scelta felice sia perché Jannuzzi fu eletto sia perché la sua azione politica si rivelerà molto efficace tanto da rendere agevole la rinascita della città. Tuttavia per Jannuzzi si pose un problema di non facile soluzione, quello che noi chiamiamo “fedeltà al mandato”. In coscienza Jannuzzi doveva obbedire alla sua originaria fede liberale o doveva servire quella cattolica che lo aveva eletto? Il neosenatore aveva una cultura giuridica vastissima e capì che il suo dovere ora era quello di servire il popolo che lo aveva eletto, realizzare il programma con il quale si era presentato, accompagnare le attività caritative della Chiesa, che in quel periodo furono il perno dell’attività sociale. Il sodalizio con don Riccardo Zingaro porterà entrambi a realizzare innumerevoli azioni di sostegno alla economia e alla formazione delle masse amorfe che il regime aveva lasciato alla Repubblica. Inevitabili furono i diversi rapporti anche con il vescovo Di Donna: frequentandosi i due la stima reciproca andò crescendo: l’elogio funebre che Jannuzzi tne in occasione dei funerali di Di Donna fu un compendio di stima verso il vescovo santo.

Intanto il figlio di Mba Ciccil, Pietro, per le elezioni del 1948 aveva convinto i genitori a votare per Garibaldi e per testimoniare questa appartenenza al disegno della faccia di Garibaldi disegnato sul frontespizio fece aggiungere anche qualche manifesto che invitava a votare per l’eroe, ignaro delle complicanze che questo gesto avrebbe potuto avere. La mamma, che pure aveva votato secondo la indicazione del figlio, non andava più in chiesa perché si vergognava, il padre usciva sempre con il fazzoletto rosso nel taschino tanto da subire l’irritazione del suo datore di lavoro, che non lo licenziò perché era bravo ed era difeso dal sindacato. Pietro a una festa da ballo in casa aveva conosciuto una bella ragazza la quale aveva accettato la corte. Fino a quando era lui che passava davanti alla casa della ragazza o entrava in essa ( la futura suocera lo aveva subito accalappiato) nessun problema. I guai cominciarono quando toccò alla ragazza e ai suoi genitori andare alla casa di Pietro. Fu fissata la data, ognuno predispose il regalo, la mamma di Pietro aveva preparato un piccolo buffet e all’orario stabilito si misero in attesa. Passa mezz’ora, un’ora niente. Aumenta l’irrequietezza nella famiglia di Pietro, il quale alla fine decide di andare a vedere cosa fosse successo. Noi siamo cattolici, crediamo in Dio non in Garibaldi. Fu la risposta dura del padre della ragazza dopo aver spiegato che erano arrivati al domicilio indicato ed erano rimasti scandalizzati per quell’immagine sul frontespizio, per cui erano tornati indietro. L’uomo era dirigente di Azione Cattolica in parrocchia non poteva sopportare un affronto simile. Aveva scortato Mons. Di Donna nella chiesa dell’Annunziata quando il vescovo si rifiutò di cresimare i ragazzi che avevano genitori o padrini con il fazzoletto rosso nel taschino. Ora cosa deve dire la gente? La scelta del padre della ragazza di irrigidirsi era una brutta premessa che non teneva conto dei sentimenti di due persone. Nei rapporti umani quando si litiga bisogna sempre lasciare aperta una via d’uscita.

Il problema era serio, una delle due famiglie doveva cedere e dato il clima generale la soluzione non era facile. La discussione proseguì per giorni, per fortuna la ragazza non parlava ma piangeva semplicemente. A risolvere il problema fu inconsapevolmente un monaco agostiniano. La ragazza andò in pellegrinaggio al santuario della Madonna dei miracoli dove riesce anche a confessarsi raccontando quello che le era accaduto. Il povero monaco rimase sbalordito per la situazione e disse alla ragazza di fare attenzione allo scalino della porta senza guardare in alto. Alla ragazza che non aveva capito spiegò che il problema non era l’immagine ma il valore che ad essa si da. La ragazza scappò ad Andria a spiegare la cosa ai genitori, “se non ci credete andiamo a sentire il monaco”. Il padre ci credette per amore della figlia.

Contemporaneamente Pietro diede sfogo alla immaginazione: andò dal capocellula e disse:” io mi devo sposare e devo pitturare la casa come faccio a salvare la faccia di Garibaldi? Il capocellula sapeva che il clima politico era cambiato e che Garibaldi non era più un trofeo e quindi disse al ragazzo: per te è più importante il matrimonio o Garibaldi? Il ragazzo sconcertato rispose: certo che voglio il matrimonio, cuss Garibald cià u canosc? I allour abbianghisc”, intimò il capocellula. La politica divide, il buon senso unisce. Tornando la famiglia alla casa dello sposo la ragazza raccomandò ai genitori di guardare il gradino “s naun ciambcoit”. I genitori obbedirono. Ma lei volle guardare quel Garibaldi che aveva messo a rischio il suo matrimonio e vide che non c’era più. “I alzoit la coip - disse ai genitori - mic scioim a u fnroil” ed entrarono in casa ridendo. Omnia vincit amor ( l’amore vince su tutto - VIRGILIO) .