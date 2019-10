"Piano solo", concerto al tramonto con Stefania Tallini

«Saluteremo insieme l’autunno, e lo faremo all’ora del tramonto, quando la luce abbraccia e scalda la fine di una domenica di luce.

Ospite speciale sarà Stefania Tallini, una musicista acclamata e pluripremiata a livello internazionale, pianista, compositrice ed arrangiatrice d’eccellenza.

Stefania ci incanterà con le sue composizioni eseguite tra le pareti di una casa che ha scelto di abitare per questo fine settimana di ottobre, e noi di Fucina Domestica ne siamo onorati e felici.

Vi aspettiamo Domenica 20 ottobre h 18,30 (sipario h 19) nella sede dell’Associazione in Piazza La Corte n. 2, ad Andria.

L’ingresso è su prenotazione. Il contributo sociale per lo spettacolo è di 5 Euro.

È possibile prenotare telefonando (349.0874108 | 339.7720063), inviando messaggio privato su fb oppure scrivendo a info@fucinadomestica.it

Vi aspettiamo!





__________

Biografia di Stefania Tallini:

Musicista acclamata e pluripremiata a livello internazionale, Stefania Tallini vanta una brillante carriera in ambito jazz e classico, con incursioni anche nel mondo della musica brasiliana attraverso sinergie con grandissimi artisti.

Accanto al suo percorso da solista, ha stretto collaborazioni con nomi illustri come Guinga, Bruno Tommaso, Gabriele Mirabassi, Enrico Intra, Enrico Pieranunzi ed altri..

Si è esibita in importanti festival e rassegne: San Francisco Yerba Buena Jazz Festival (USA), Weltmusik Festival Grenzelos Murnau, (Germania), Festival Felicja Blumental, Tel Aviv Museum, YVP Jazztage (Germania), Christoph Summer Festival di Vilnius (Lituania).

In ambito classico: Società Del Quartetto di Bergamo, Amici Della Musica di Milano, I Concerti Del Quirinale, Festival Franz Liszt.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti sia come pianista che come compositrice e arrangiatrice in molti concorsi internazionali di rilievo: Primo Premio Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz” di Barga con il suo brano “Minor Tango” da lei stessa arrangiato per Big Band; Primo Premio “LagoMaggioreJazz” 1999 in piano solo.

È stata ospite di eventi di grande importanza nazionale: Concerti del Quirinale (nel 2006, 2008 e 2014) trasmessi in diretta da Radio 3 Rai e dal circuito radiofonico europeo EBU (European Broadcasting Union), Speciale Festa Della Musica di Radio Tre (2013), Il Jazz é Donna al Piccolo Teatro Strehler di Milano ospite della Civica Jazz Band di Enrico Intra per eseguire il suo brano Minor Tango, da lei stessa arrangiato per l’orchestra, Il Jazz Italiano a L’Aquila (2017), Notte Bianca di Roma, “Jazz Istruzioni per l’uso” al Teatro Sistina.

Ha composto musiche per musicisti classici, italiani, brasiliani e statunitensi che sono state eseguite in importanti contesti

In ambito cinematografico, ha composto le colonne sonore per i tre film “Samara”, “Ombre di Luce” e “Ribelli” del regista Massimo D’Orzi prodotti da Gigante Cinema.

Con i suoi dischi è stata ospite live di molte radio e TV internazionali, che alla sua musica hanno dedicato intere trasmissioni e interviste: Radio Svizzera, Radio France, Deutschlandradio Berlin, Argentina Guagua Jazz Radio, Rtve Radio Nacional Espanola, Radio Kutx di Austin (Texas), Lietuvos Radioijaz ir Televizija Radio Nazionale Lituana, RTL Radio, RAI International, Radio Vaticana, Radio Bremen.

Da anni RaiRadio1 e RaiRadio3 trasmettono la sua musica sia dal vivo che in rotazione.

Tra i suoi titoli accademici: la Laurea in Pianoforte Principale al Conservatorio di S. Cecilia a Roma e quella in Jazz al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone (Arrangiamento e Composizione per Big Band). Si è specializzata attraverso numerose Masterclass e seminari con Franco D’Andrea, Marc Johnson, Enrico Rava, Stefano Battaglia, Bruno Tommaso.

Attiva in ambito didattico, è stata docente di pianoforte jazz al Conservatorio di Pesaro, ed è attualmente docente al Conservatorio di Benevento. Ha ideato ed eseguito le Masterclass “Improvvisazione per musicisti classici”, “Composizione e Arrangiamento per piccoli gruppi”, “Corso di Arrangiamento per cantanti”.