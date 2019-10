La Puglia e Castel del Monte si presentano in diretta ai media britannici

Sono arrivati in Puglia e si fermeranno fino al 18 ottobre per un press tour dedicato tre grandi nomi della stampa britannica: Michael Karam, giornalista esperto di vini e inviato del magazine Bosidale, del newspaper The Guardian e del tabloid The Spectator; Hugo Campbell Davis, editore e proprietario della testata Urbanologie dedicata ai turisti inglese interessati al lusso e Stanley Johnson, giornalista esperto di travel e inviato del newspaper Daily Mail, che scriverà un reportage per il The Sun.

Il press tour SPECIFICO STAMPA UK è il primo di una serie di educational in programma rivolti ai media del Regno Unito, voluti e organizzati dall’Ambasciatrice della Puglia nel mondo, la biscegliese Nancy Dell’Olio, in collaborazione con Pugliapromozione. «Il Regno Unito è uno dei mercati più interessanti in Europa per l’incoming in Puglia, grazie anche agli ottimi collegamenti aerei diretti – commenta Nancy dell’Olio - Nel 2018 il Regno Unito ha mostrato una crescita di +2% rispetto al 2017 con un tasso di soddisfazione dei turisti britannici pari a 87,2%, raggiungendo il terzo posto dopo Germania e Francia e superando la Svizzera».

Il giornalista Stanley Johnson, padre del primo ministro britannico Boris Johnson, scriverà un articolo per the Sun, il quotidiano più venduto in UK ; Hugo Campbell Davis – proprietario del network on line URBANOLOGIE, che si rivolge ai milionari dell'Inghilterra, con l'idea di consigliare dove andare a mangiare, o dove uscire la sera, per rinforzare l'immagine di appartenenti all'élite, scriverà della Puglia agli abbonati del suo network https://www.esquire.com/it/ news/business/a14460711/hugo- campbell-davys-app-urbanologie , mentre Michael Karam, un giornalista che si occupa di questioni del Medio Oriente ed è un esperto di vini per The Spectator e Guardian, scriverà un reportage sul magazine Boisdale.

Intenso il programma del tour: Molfetta, Trani, Castel del Monte, Polignano, Fasano, Cisternino, Ostuni, Alberobello, Bari, con visite a cantine e masserie, cene e aperitivi in strutture di pregio.

E in questi giorni è in Puglia anche un nome del mondo internazionale del wedding: Kevin Lee, famoso wedding planner riconosciuto a livello internazionale che ha organizzato i più importanti matrimoni delle star del cinema non solo californiani. Su proposta dell’Editore della prestigiosa rivista Woman&Bride (www.womanbride.it ) e dell’Agenzia Madreperla Wedding & Event Planner, Kevin Lee é in Puglia per tenere una master class. Pugliapromozione ha organizzato ieri sera un welcome dinner/degustazione di prodotti tipici pugliesi e un press tour che parte oggi per la stampa di settore con visite guidate a Polignano, Ostuni, Martina Franca, Monopoli. E ancora, in continuità con l'apertura del nuovo mercato della Russia nord-occidentale, Pugliapromozione ospita in questi giorni in Puglia Good Time Travel - Tour Operator russo con sede a San Pietroburgo per un fam trip per il prodotto turistico Arte e Cultura, rivolto a 14 agenzie viaggi più importanti di San Pietroburgo.