“150 anni di storia a difesa delle risorse pubbliche”, al CPIA la mostra sulla Ragioneria di Stato

Si terrà domani presso il C.P.I.A. BAT (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) l'Inaugurazione della mostra tematica dei “150 anni di storia a difesa delle risorse pubbliche”: il convegno celebrativo dell’anniversario si svolgerà a partire dalle ore 09.00 presso l’Auditorium del CPIA BAT c/o Istituto “G. Salvemini” Via Comuni di Puglia 4, - Andria.

Raccontare, soprattutto a chi non ne conosce il ruolo istituzionale e la funzione socio-economica di controllo e gestione delle risorse pubbliche, la Ragioneria Generale dello Stato. Facendo emergere, anzi facendo uscire allo scoperto, non soltanto le carte bollate, gli obblighi burocratici e le formalità di rito, ma un po’ del “volto umano” e, soprattutto, delle responsabilità che si assume chi è stato chiamato a tenere in ordine i conti della Repubblica Italiana.

Questa l’ambizione della mostra-evento dal titolo “150 anni a difesa delle risorse pubbliche”, totalmente dedicata al secolo e mezzo di vita della Ragioneria Generale dello Stato (1869 – 2019), ma anche ai cambiamenti sociali che in questo periodo hanno caratterizzato il Paese.

Il convegno vedrà la partecipazione di:

Dott. Emilio Dario Sensi, prefetto di Barletta Andria Trani;

Sen. Angela Piarulli, Componente commissione Giustizia e commissione parlamentare per la semplificazione del Senato;

Avv. Bernardo Lodispoto, neo presidente della Provincia BAT

Avv. Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl/Bat

Dott.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Bari/Bat

e molti altri autorevoli ed illustri personalità del mondo accademico e scolastico.