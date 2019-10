​Progetto Erasmus KA1 alla Vaccina

La seconda annualità del progetto Erasmus KA1 che vede coinvolta la scuola Vaccina come protagonista di questa grande esperienza ha preso il via. Sono stati sorteggiati i ragazzi frequentanti la seconda e il gruppo si è formato. La Dirigente Scolastica che ha fortemente voluto questa attività perché convinta del valore educativo e formativo non solo dei ragazzi e dei docenti coinvolti ma di tutta la comunità scolastica.

Il Partner del progetto è la Polonia e durerà un biennio, periodo nel quale vedrà la mobilità di studenti e insegnanti ospitare e recarsi in Polonia. Forte l’arricchimento in esperienze di vita e didattiche, maturità e responsabilità personale assieme all'autonomia nella lingua fanno dei partecipanti al progetto degli studenti pronti ad esserei grandi e cittadini del domani.



Il gruppo dei docenti è guidato dalla prof.ssa Marianna Montenero ed è composto dai docenti prof. Luigi Bartoli, Angela Mansi, Rosaria Di Ruvo, A. Daniela De Nicolo, Francesco Sciascia e Rosemary Scaringi.

Investire nell'istruzione e nella formazione è la chiave per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall'età o dal contesto da cui provengono i discenti. La scuola Vaccina mira quindi ad accrescere la qualità, la pertinenza delle qualifiche e delle competenze e si proietta verso il futuro.