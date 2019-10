Nel 1946 l’ospedale “vecchio” di via Quarti fece registrare un momento di vitalità: qui furono portate le povere sorelle Porro e altri feriti dei moti bracciantili. Superato il clamore di quel momento tornò ad essere una specie di cronicario per nullatenenti. Erano rimasti tre degenti: due donne e un uomo. Impossibile spostarli nel nuovo ospedale anche perché in condizioni precarie. Le suore vincenziane li accudivano con il solito amore , pur consapevoli della imminente chiusura di quell’ospedale che nel tempo era stato convento di clausura, orfanotrofio, monte di pietà e molto altro ancora che la carità cristiana sapeva inventarsi. Ora si era a fine corsa.

Quando il povero Salvatore, che era lì dimenticato da tutti, seppe che l’ospedale era destinato a chiudersi chiese alla suora che lo accudiva: “allora morendo noi muore anche l’ospedale?”. La suora quella prima volta lo spronò: “tu pensa a vivere così dura anche l’ospedale”. Salvatore si sentì di avere addosso una grande responsabilità, far continuare a vivere quella struttura che per tanto tempo era stato l’unico presidio ospedaliero della città e che soprattutto durante la guerra era stato punto di riferimento per i meno abbienti, anche se proprio in quel periodo la cura era assicurata quasi esclusivamente dalle suore in quanto i medici si erano spostati nel nuovo ospedale sorto sul suolo dei Cappuccini. Ogni mattina pregava per la sua salute e per il destino di quella struttura alla quale si era tanto affezionato.

Quando tuttavia le sue condizioni di salute precipitarono egli ne ebbe chiara la percezione. In un momento di lucidità disse alla suora che quasi in permanenza gli sedeva al capezzale: “suora, mi dispiace, ma io non ce la faccio più”. La suora lo accarezzò dolcemente sul volto e disse: “coraggio, Salvatore, forse l’ospedale morirà, ma tu continuerai a vivere per sempre. Il buon Dio ti sta aspettando, per i poveri c’è sempre un posto libero accanto a lui”. I due sorrisi si spensero appena il cuore cessò di battere. Anche le due donne a distanza di poche settimane fermarono la loro resistenza.

Le suore negli ospedali garantivano l’organizzazione, l’efficienza, l’ordine ma soprattutto erano un presidio di umanità per i degenti. Non lo capivamo noi quando le avevamo, lo capimmo dopo che erano andate via, lo capì perfettamente Gheddafi quando chiese di avere le suore negli ospedali libici. I malati conoscevano più il nome della suora che quella del primario. Chi tra quelli di una certa età non ricorda la mitica suor Giulia?

Chiuso come ospedale quella struttura continuò a operare praticamente in un solo ambiente: la cappellina. La domenica e in altre circostanze festive il parroco Losito si recava per celebrare la messa per gli abitanti del vicinato, anche perché aveva l’obbligo di celebrare messa a favore delle famiglie grazie alle offerte delle quali l’ospedale si era mantenuto.

E qui l’edificio sfiora la storia. Di fronte sempre su via Quarti nasce la Comunità Braccianti di don Riccardo Zingaro. La sede originaria è un po' sgangherata. Sulle scale a sinistra dell’attuale Caritas erano disponibili alcuni locali piccoli, tanto che quando arrivò la prima televisione fu sistemata in una saletta vicina al forno. Mancava la cappella. Viene naturale bussare al parroco Losito per la cappella dell’ospedale. Si stipula una specie di contratto di fitto dove il prezzo non è fissato in lire ma in sante Messe: don Riccardo si impegnava a celebrare un certo numero di Messe secondo le intenzioni di Mons. Losito (che poi in realtà riguardavano i soliti benefattori). Tutto bene (non sorridano i ben/mal pensanti). Oltretutto Losito godeva di fama di santità, don Riccardo era caratterizzato dalla puntualità e precisione.

Ecco che da un carteggio conservato presso la biblioteca diocesana viene fuori una singolare polemica. Mons. Losito rimprovera don Riccardo di essere inadempiente relativamente al numero delle messe e don Riccardo, pignolo abituato a scrivere tutto, sciorina tutte le date nelle quali egli aveva celebrato secondo le intenzioni del parroco. Il carteggio non precisa come andò a finire la controversia, sta di fatto che don Riccardo accelerò la ristrutturazione della chiesa di Mater gratiae che già nel 1954 viene riconsacrata e diventa la chiesa dei braccianti andriesi.

Quanta storia e quante storie in quella chiesa. Perché ho detto che l’ospedale vecchio ha sfiorato la storia. Se quella dell’ospedale fosse rimasta la cappella della comunità Braccianti non è escluso che l’intero edificio sarebbe diventato la sede della comunità Braccianti e non sarebbe stato necessario costruirne una a piazza Toniolo. Oltretutto allora c’era una classe dirigente capace di grandi decisioni, aiutata in questo da una certa elasticità nella interpretazione della norma come sempre avviene nei grandi passaggi della storia.

A meno che la stessa diatriba sulle messe non sia stata utilizzata per altro obiettivo: la proprietà dell’immobile. Infatti, Mons. Losito in quel momento era il custode dell’immobile non il gestore perché con la nascita del nuovo ospedale la struttura del vecchio rimaneva nella disponibilità del nuovo che però non aveva i mezzi per mantenerlo. Don Riccardo aveva acquisito nei suoi studi romani una idea espansiva della iniziativa pastorale. E questa mentalità l’aveva trasmessa anche ai suoi collaboratori.

Giovanni era un bracciante agricolo chiamato a collaborare da don Riccardo fin dalla prima ora: socio fondatore. Era un bracciante che aveva fatto solo la prima elementare ma che evidentemente aveva imparato a fare i conti meglio dei tanti diplomati che hanno bisogno del telefonino per fare una piccola somma. Per questo don Riccardo gli affidò la cassa della CB. Era tuttavia tranquillo perché gli diede in verità una cassa vuota. A lui toccava registrare i prodigi che l’ingegnosità di quel gruppo di braccianti metteva in essere per andare avanti. Tra i prodigi necessari c’era quello degli spazi: infatti la comunità diventava sempre più grande perché registrava sempre nuove adesioni anche perché era favorita da quella politica sociale che il governo di allora, rappresentato ad Andria da Onofrio Jannuzzi, portava avanti combattuto dalla sinistra politica e sindacale: i piani casa, la riforma fondiaria ecc. Tutte le persone che avevano interesse ad acquisire una di queste provvidenze o più semplicemente i pacchi viveri americani correvano a iscriversi alla comunità Braccianti che era ad Andria la longa manus della chiesa e della democrazia cristiana. E Giovanni con gli altri componenti il direttivo distribuivano i pacchi viveri: per la verità quei galantuomini avevano l’ordine di non chiedere la tessera ed essi ci aggiunsero la dimenticanza della loro famiglia. Allora la generosità era segno di dignità per chi dava ma anche per chi riceveva.

Andando a messa la domenica nella cappella dell’ospedale vecchio si notavano ambienti polverosi desolatamente vuoti. “Don Rcca - diceva Giovanni indicando una sala vuota - ptoim mett nu tavloin doue?”. “E me lo domandi? - rispondeva don Riccardo - se stanno anche le sedie è meglio”. E così di domenica in domenica. Chiedere a don Riccardo se era giusto quello che faceva era una perdita di tempo. Il bene è sempre giusto, era la sua risposta. Libertà che si può concedere solo ai grandi uomini.

Alcuni anni dopo fu ancora Giovanni a fargli la stessa domanda. Capitava a ogni campagna elettorale politica che don Riccardo facesse una circolare che veniva inviata a tutti i soci. Dopo aver spiegato le ragioni per votare democrazia cristiana aggiungeva i tre nomi sui quali far convergere le preferenze previste dalla legge. Queste preferenze, però, cambiavano ogni volta. Giovanni, raccogliendo le lamentele dei soci che non riuscivano a memorizzare un nome che già se ne presentava un altro, gli chiese una sera appena finito di imbustare la circolare per i soci: ”Don Rcca, pcchè cangioim semb onorevl?”. “Per la semplice ragione che noi abbiamo bisogno di volta in volta di chi ci può aiutare”. Un magistrato oggi avrebbe gridato al “voto di scambio”. In realtà in politica il voto è sempre di scambio, altrimenti non si spiegherebbe perché durante le campagne elettorali siamo tutti coccolati. Solo che a volte questo scambio è nobile (la difesa di un ideale, il perseguimento del bene comune) a volte commerciale o peggio mercantile. Si tratta di scegliere in quale categoria collocarsi. Nel primo caso si vince comunque, nel secondo caso si perde sempre.

Vista da un altro punto di vista la diatriba sulle Messe fu provvidenziale. Don Riccardo capì che “l’occupazione” dell’ospedale vecchio non era praticabile e accelerò la costruzione della nuova sede della Comunità: già nel 1953 ebbe modo di benedire il primo solaio. Per l’ospedale vecchio cominciò un lento declino che si concluse quando alle suore vincenziane fu attribuito un appartamento perché tenerle in quella struttura era dispendioso. Le “case chiuse” subiscono sempre un lento degrado, alcune morale altre strutturale.

Oggi la chiesa di Mater Gratiae è diventato un involucro vuoto; la sede della Comunità Braccianti ospita il museo diocesano. A lavorare per la ristrutturazione della prima e la costruzione della seconda non furono grandi imprese ma una ragguardevole schiera di braccianti che offrirono il loro lavoro per il bene comune. L’ospedale vecchio di via Quarti è in stato di abbandono. Attenzionato dal FAI per una possibile ristrutturazione si barcamena tra incomprensibili problemi proprietari: essere del comune o della Asl non è ugualmente essere bene di tutti?

Nota: era l’undici novembre del 1834 quando Ferdinando II Borbone trasformò la Clausura delle Clarisse in ospedale con appena 16 posti letto, perché tutti gli altri presidi ospedalieri (Andria ne aveva 4 : due per i forestieri – viandanti e due per gli andriesi; uno maschile e uno femminile). L’ospedale inglobò pian piano altri ambienti circostanti aumentando i posti letto. La gestione è sempre stata delle suore di san Vincenzo. In realtà più che ospedale era un ricovero per poveri malandati.