"Open Call - Street Art", al via oggi i lavori in viale Ovidio nel parco Graziella Mansi Copyright: n.c.

Partiti oggi ad Andria, in via i lavori per la realizzazione dei primi murales finanziati dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia nell'ambito dell'avviso "Street art - La cultura si fa strada", l'intervento regionale che ha come finalità la rigenerazione, la riqualificazione e la valorizzazione in chiave culturale dei luoghi pubblici, con particolare riferimento ad aree degradate e periferiche.

Dai centri storici alle periferie, alle facciate delle scuole, sono 11 i progetti in Puglia finanziati nella tranche con scadenza 31 ottobre: Caprarica di Lecce, Gallipoli, Racale, Muro Leccese, Galatone, Sant'Agata di Puglia , Vieste, Foggia, Vico del Gargano, Andria ed Altamura.

«Basta muri - ha detto l'assessore Loredana Capone - dobbiamo essere tutti alleati nella costruzione della pace, del dialogo, della bellezza. 'Mi direte che sono un sognatore ma non sono l'unico' cantava John Lennon in Imagine, questi sognatori oggi siamo noi ma chi sogna non può starsene con le braccia conserte, la pace si costruisce giorno per giorno. Si costruisce per strada, ancora di più dove c'è difficoltà, e insieme ai nostri ragazzi. In questo senso la street art è lo strumento migliore possibile, per il suo straordinario potere di aggregazione e per la sua capacità di trasformare semplici muri in ipotetiche originali, vere e proprie gallerie all'aria aperta».

Un'iniziativa innovativa "Street art - La cultura si fa strada", finanziata dalla legge di bilancio regionale (LR 67/2018, art. 50 – emendamento Colonna - Zinni), che, con il supporto dei Comuni pugliesi, vuole favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani puntando a creare maggiore integrazione e identità.

Il luogo scelto in città per la realizzazione dell'opera è il parco "Graziella Mansi", nei pressi di via vecchia Barletta, già teatro di fatti di cronaca anche gravi. Tale posto è simbolico anche per un altro motivo. È proprio nei suoi pressi che si trovano le fermate di alcune compagnie low cost di trasporto fra le più utilizzate dal popolo dei fuori sede per lasciare la città o farvi ritorno, divenuti negli anni mezzi simbolo di questa nuova ondata migratoria.

«Un’opera di 20 metri per 10 - commenta il consigliere Sabino Zinni -, la cui realizzazione è possibile grazie a un bando sulla street art della Regione Puglia che il Comune di Andria ha vinto, grazie anche all’interessamento di “Andria Bene in Comune”. L’opera ha come tema l’emigrazione dei giovani dal Sud. E sorgerà proprio li dove autobus carichi di ragazze e ragazzi partono quotidianamente per andare lontano da questa terra. Un fenomeno a cui non possiamo arrenderci, su cui è giusto riflettere con ogni mezzo possibile, compreso quello dell’arte».



L'opera ideata ed eseguita da Daniele Geniale, si compone infatti di due elementi: uno figurativo e l'altro testuale. In quello figurativo l'intenzione è quella di parlare di emigrazione attraverso i mezzi umani con cui si emigra, ossia i piedi e le gambe. A questi associare poi l'elemento per eccellenza che contraddistingue il viaggio, ossia il bagaglio.

Alla base dell'elemento figurativo fin qui descritto, va a collocarsi poi l'elemento testuale. La scritta sarà nient'altro che la parola che dà il titolo all'opera: "Ritornerai?". Essa sarà rappresentata graficamente con alcune lettere ritratte al contrario, così da dare anche figurativamente il senso del ritorno. Considerato il punto in cui sarà realizzata, ossia in prossimità dalle postazioni da cui partono quotidianamente autobus carichi di fuorisede spesso muniti del biglietto di sola andata, essa avrà provocatoriamente il ruolo di stimolare in chiunque parta, una riflessione sul ritorno.