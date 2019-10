C'è un uomo in mezzo al mare... veniteci a salvare! Copyright: AndriaLive

Soltanto pochissimi posti sono ancora disponibili per il debutto dello spettacolo "C'è un uomo in mezzo al mare, veniteci a salvare!", che andrà in scena domenica 3 novembre, alle ore 18, presso l'Auditorium "Monsignor Di Donna".

La nuova produzione dell'Accademia Musicale Federiciana vedrà sul palco i ragazzi della compagnia Performing Arts diretti da Attilio Fontana che cura la regia dello spettacolo, i cui arrangiamenti sono di Maria Grazia Fontana e le coreografie di Orazio Caiti. La direzione artistica è affidata al M° Michele Lorusso e alla direttrice dell'Accademia Agnese Paola Festa.

Un nuovo lavoro teatrale che è un racconto intriso di tante storie, vite ed emozioni. Attilio Fontana, al sesto anno di collaborazione con la scuola andriese, spende ottime parole per questo rapporto particolarmente produttivo: «È il quarto spettacolo inedito realizzato con la preziosa collaborazione di Agnese e Michele, che ringrazio per la fiducia o "incoscienza" riposta nei miei confronti. Ci piaceva l'idea di raccontare la storia del mare e questo spettacolo è il racconto di naufragi, non solo fisici, ma anche interiori. Storie che vengono riflesse dal mare come se fosse uno specchio. Una collezione di conchiglie preziose con dei giochi molto divertenti, con tanta musica e dei momenti emozionali».

Molto esigenti Attilio e Maria Grazia Fontana, così come anche Agnese Festa e Michele Lorusso. Ai loro ragazzi chiedono duro impegno, convinti di non portare in scena dei saggi ma dei veri e propri spettacoli che girano e diventano produzioni teatrali di grande livello.

«Quarta produzione e terza inedita per l'Accademia Musicale Federiciana - commenta Agnese Paola Festa -: spettacoli di grande spessore non solo professionale ma anche umano. Un connubio di discipline e di forze che va avanti da 2013. C'è una compagnia, la Performing Arts, che ha una formazione di base e che in questi anni si è arricchita di altri giovani talenti provenienti dalla sesta provincia e da quella di Bari e questo accresce ulteriormente la formazione dei ragazzi anche dal punto di vista sociale oltre che culturale».

Info e prenotazioni al 3274004332.