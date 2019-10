"Apuliae Suite tour", concerto per pianoforte e violoncello a Castel del Monte

Prosegue domenica 3 novembre il tour di concerti Apuliae Suite, progetto discografico inedito nato dalla programmazione regionale di Puglia Sounds Record, a partire dalle composizioni per violoncello e pianoforte del Maestro Roberto Fasciano.

Per l’occasione il sito Unesco di Castel del Monte, luogo della cultura del Polo Museale della Puglia, farà da cornice alla serata e al concerto per pianoforte e violoncello dello stesso Fasciano e del Maestro Luciano Tarantino, reduce da numerosi successi a Cremona Mondo Musica, Festival Piatti, Festival Tortelier etc. e dal suo ultimo disco CelloSoloJourney, edito da Brilliant.

«Ogni brano, dal sound moderno – spiegano i due artisti, vincitori del bando Puglia Sounds Record 2019, – ci conduce ad un ascolto emozionante, attraverso un percorso introspettivo e ricco di poesia, traendo ispirazione dai paesaggi, dalla storia e dalle leggende della Puglia.

L'aspetto melodico – proseguono gli artisti – risulta sempre curato con estremo riguardo; armonia e ritmo sono raffinati e accattivanti e i brani fortemente evocativi, tanto da suggerire emozioni leggere o riportare alla mente luoghi di ancestrale bellezza ed antica memoria».

L’esibizione avrà inizio a partire dalle ore 18:30 e per l’occasione il Castello osserverà apertura straordinaria serale fino alle 21:30 con ultimo ingresso consentito al pubblico entro le ore 21:00.

Si ricorda inoltre che domenica 3 novembre l’ingresso al maniero federiciano sarà gratuito, come stabilito dall’iniziativa Domenica al Museo, per la quale si prevede la gratuità ogni prima domenica del mese in tutti i luoghi della cultura statali.