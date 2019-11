I Meristèma al Genius Loci

Dividersi per creare, contaminarsi per fiorire sotto nuove forme, questo è il concept da cui nasce "Meristèma - foglie di parole, rami di canzoni".

Sarà Calabrese, Massimo Donno e Chiara Raggi si incontrano su una strada che porta a fondere e condividere le loro esperienze musicali e di vita, le loro terre d’origine: la Calabria, il Salento e la Romagna.

“Foglie di parole” che sventolano al soffio della canzone d’autore, a raccontare storie quotidiane, sentimenti veri se pur a tratti scomodi, proprio come questo momento storico musicale in cui è importante resistere in virtù di una tradizione d’autore che ha fatto la storia della canzone italiana e che è necessario difendere, ed averne cura.

“Rami di canzoni” che volano verso mari da orizzonti infiniti, paesaggi incontaminati, passato che si fa memoria, senza mai rinunciare alla melodia, a quel drappo sonoro a cui l’ascoltare può aggrapparsi per sentirsi a casa. Un racconto a tre voci di un mondo musicale che parte dal cantautorato, passando per la musica folk, il Sudamerica fino all’improvvisazione.

Sasà Calabrese: voce, chitarra, basso elettrico e synth - Massimo Donno: voce, chitarra e armonica - Chiara Raggi: voce, chitarra acustica e chitarra elettrica.