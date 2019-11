Si è tenuta ieri presso la sala Genius Loci la presentazione del libro appena pubblicato da Laterza Editore “La pelle in cui abito”, scritto a quattro mani da Kader Diabate e Giancarlo Visitilli. Insieme ai protagonisti, sono intervenuti Don Geremia Acri, la dott.ssa Lilla Bruno e la dott.ssa Anna Zaccaro. Ha moderato l’incontro la prof.ssa Raffaella Avantario.

Il libro racconta la fuga da casa del ragazzo e l’attraversamento del deserto, l’incarcerazione in Libia e il viaggio nel Mediterraneo, fino all’arrivo in Italia. Ma soprattutto ci racconta la sua voglia di libertà e la sua ribellione contro l’arroganza e l’ingiustizia degli uomini. A Giancarlo Visitilli, docente e scrittore, il compito di trovare le parole per esprimere una storia potente e attualissima.

Oggi Kader ha poco più di vent’anni. È un attivista per i diritti umani che rivendica la propria appartenenza a un popolo che non è solo quello d’origine ma anche quello di cui fanno parte tutti gli uomini e le donne privati dei propri diritti. La sofferenza vissuta è diventata il carburante per alimentare la sua lotta pacifica, nutrita dalla passione per i libri e la cultura.

Una testimonianza vivida, scritta in prima persona: la storia avvincente di un ragazzo costretto appena adolescente ad abbandonare la sua terra. Come le tante con cui ogni giorno si confronta don Geremia Acri, responsabile di casa accoglienza “Santa Maria Goretti” e della Comunità "Migrantesliberi", nelle strade di Andria, dal centro alle periferie.