Weekend di eventi de "Il Nocciolo" e il Circolo dei Lettori

Sono due gli appuntamenti per il weekend al Centro Risorse in via Aldo Moro 42 organizzati dall'Associazione "il Nocciolo" e il Circolo dei Lettori Andria.

Sabato 9 novembre alle 18:30, “Oltre il muro”, un pomeriggio dedicato alle celebrazioni del trentennale della caduta del muro di Berlino avvenuta proprio il 9 novembre 1989.

Ci sarà la proiezione del film campione d'incassi del 2003 "Good Bye Lenin" che sarà anticipato dall'introduzione al periodo storico del Prof. Vincenzo Lomuscio e dal violoncello di Patty Lomuscio che renderà omaggio al maestro Mstislav Rostropovič entrato stabilmente nell'immaginario collettivo con la sua performance davanti al muro cadente.

Domenica 10 novembre alle 19:00, Vittorio Continelli, accompagnato da Amedeo Monda, si esibirà in "Astolfo e la luna”, un'immersione folgorante nell'Orlando furioso che ci consente anche di chiudere il rapporto di questo 2019 con il cinquantenario dell'allunaggio guardando la luna con gli occhi di Ariosto. Astolfo e la Luna è il racconto di una prima volta: la prima volta in cui un uomo ha oltrepassato la sfera del fuoco, superato la vertigine e ha aguzzato la vista trovando il coraggio di guardare la Luna che ci portiamo dentro.