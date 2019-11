A Montegrosso la prima edizione della Biennale d'arte Apulia. In esposizione artisti contemporanei provenienti dall'Italia e dall'estero dallo stile innovativo che esporranno dal 15 al 17 novembre, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, a palazzo Ducale Belgioioso in quello che è stato decretato uno dei Borghi Autentici d’Italia. Arriva dunque la possibilità di formalizzare l’identità creativa e artistica, del Borgo, facendo partire da qui una biennale d’arte con l’intento di espandersi prestando un occhio particolare ai temi e concetti di sostenibilità sociale, relazionale, ambientale, capaci di coinvolgere la cittadinanza e fruitori di altre città in un luogo isolato, in concomitanza con l’evento "San Martino al Borgo" curato dall'Associazione "La Piscara".



La biennale, sotto la direzione artistica di Ricarda Guantario e Antonio Russo Galante in collaborazione con l'Associazione Artistica Nazionale "Lacarvella" e con il patrocinio dall'Associazione "La Piscara" e dalla Cooperativa "Coloni di Montegrosso", si terrà presso le sale dell'ultimo piano del Palazzo Ducale Beglioioso.

Non potevano mancare a rappresentare l'evento artistico pugliese il noto critico e storico d'arte prof. Vito Cracas e il direttore artistico della "Bibart" e di “Notti Sacre” di Bari nonché artista, Miguel Gomez. Domenica 17 novembre dalle ore 18:30, il Palazzo Ducale di Montegrosso, in concomitanza con altri eventi e le performance culturali di "San Martino al Borgo", vedrà lo svolgersi del Finissage e l’accompagnamento musicale di Lycia Gissi (voce) e Riccardo Lorusso (Chitarra). Modera la conferenza d’arte Marino Pagano. La fotografia sarà curata da Michele Guida, vicepresidente della Pro Loco Andria.

Elenco Artisti selezionati in esposizione:

Arkadiusz Sedek, Antonella Virgilio (Anto), Caterina Manginelli, Daniela Pagliaro, Francesco Suriano, Fabiola Matarazzo, Francesca Ciannamea, Gabriele Liso, Gaetano Ancona, Giacomo Susco, Giovanni Casamassima e Francesca Mansi, Gennaro Ricchiuti, Giuseppe Potenzieri Pace, Italo Rucci, Laura Demattia, Lucia Torelli, Michele Spadavecchia, Norberto Iera, Paolo Ricchiuti, Raffaella Greco, Raffaella Spadavecchia, Rosanna Vallone, Valentina Dell'Olio, Valentina Vurchio.