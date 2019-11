Per chi ama leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei propri libri preferiti, e per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole è un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività di studenti e professori. Alla sesta edizione, dall’11 al 16 novembre 2019, ha aderito anche l’Istituto Colasanto che ha incluso nelle attività scolastiche iniziative di lettura ad alta voce per la discussione allargata su temi di stretta attualità.

In particolare è stato scelto il filone tematico "La finestra sul mondo: perché leggere i giornali", per discutere con i ragazzi di fake news e di come reperire responsabilmente e confrontare, da libri e giornali, informazioni sul passato e sul presente. Tra i relatori il direttore della testata online AndriaLive.it, Sabino Liso, e Geremia Acri, giornalista pubblicista e responsabile di Casa Accoglienza "Santa Maria Goretti".

Tante le provocazioni lanciate alla platea di giovani uditori, che hanno partecipato anche a brevi "esperimenti" sociologici: è possibile credere a un titolo che mira a colpire piuttosto che a informare? Che significa "verità"? Come difendersi dalla cattiva informazione, dal voyeurismo mediatico, dagli haters?

Queste alcune delle domande a cui si è cercato di dare risposta, con la partecipazione dei giovani e incursioni in una bibliografia varia, da "La frontiera" di Alessandro Leogrande al giornalino "La Téranga" pubblicato nel 2017.

Nel video le interviste ai protagonisti.