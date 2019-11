"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

"Biennale d'Arte Apulia", grande successo per il finissage a Palazzo Ducale Belgioioso Copyright: n.c.

Si è tenuto domenica sera 17 novembre nello storico Palazzo Ducale Belgioioso nel Borgo Montegrosso, il finissage della Biennale d’arte Apulia con grande successo di pubblico e di personaggi del mondo artistico. È stata una vera e propria festa dell’arte, presenti molti artisti in esposizione con opere di prestigio e grande affluenza di pubblico.

Hanno fatto gli onori di casa il presidente dell’associazione “La Piscara”, Nicola Miracapillo, il presidente della cooperativa coloni di Montegrosso, Emanuele Di Corato, con i direttori artistici della mostra Ricarda Guantario ed Antonio Russo Galante nonché presidente dell’associazione artistica nazionale “Lacarvella”.

Tra gli ospiti invitati il direttore artistico della Biennale di Bari “Bibart” e “Notti Sacre di Bari”, Miguel Gomez, che ha proposto la creazione di unione e sinergia tra le organizzazioni artistiche locali e gli artisti meritevoli e un mercato dell’arte di raggio più ampio. La serata è stata moderata da Marino Pagano, giornalista esperto nel ramo turistico-culturale per gli eventi nei “Borghi Italiani”.

Ricarda Guantario, ideatrice della mostra, ha dichiarato: «abbiamo piantato un piccolo seme quasi per gioco, con entusiasmo, che da questa terra del sud cresca per la valorizzazione delle identità creative e artistiche, dotando luoghi della Puglia caratteristici ma poco frequentati come i borghi, di una Biennale d’Arte».

Presenti altri personaggi del mondo artistico e della critica locale. La serata è stata accompagnata dalla musica e dal coro dell’Accademia Musicale Federiciana diretto dal maestro Michele Lorusso e dal duetto dei maestri Lycia Gissi (voce) e Riccardo Lorusso (chitarra). Hanno partecipato al finissage anche le organizzatrici delle mostre allestite ai piani sottostanti del Palazzo ducale Belgioioso, Emma Monterisi (referente delle Pari Opportunità della Regione Puglia) e Gianfranca Ricciardelli con i loro artisti ed artigiani.

Una serata indimenticabile a Montegrosso ove tutti sono stati applauditi con grande commozione.

La mostra è stata visitata dal Governatore della Puglia Emiliano che si è complimentato con gli artisti presenti.