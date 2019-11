«Da crè s’ cang’!», la commedia in vernacolo andriese in scena presso Sant'Andrea Apostolo

Il 14 e il 15 dicembre, presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo, la compagnia teatrale porta in scena una commedia esilarante, ambientata ai nostri giorni, dal titolo “Da crè s’ cang’!”, scritta dall'ottantenne Elena Colasuonno, autrice di più di sedici pièce comiche e sempre piene di brio e riflessione.

Quella di quest’anno sarà una commedia dai temi quanto mai attuali come badanti, anziani e falsi invalidi, bullismo e corruzione, dando vita ad un mix spassoso che tra una risata e l’altra porta il pubblico a riflettere sul valore dell’uomo. Già, perché assistere ad una commedia è partecipare della vita degli attori, di quello che succede loro e ridere delle loro sventure, ma allo stesso tempo rappresenta per noi un monito a non commettere gli stessi errori.

Anche quest’anno, la compagnia teatrale di Sant’Andrea Apostolo propone una commedia in vernacolo andriese; un appuntamento che si ripete da 40 anni, mutano i rappresentanti della compagnia, ma non la loro missione: avvicinare sempre più persone all’attività scenica e favorirne la socializzazione. Una serata da non perdere, quindi, all'insegna del divertimento e del convivio.