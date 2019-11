Nella casa di Domenico il periodo dell’anno migliore era dopo la chiusura dell’anno scolastico e l’approssimarsi delle ferie. Non quelle della famiglia ma quelle del padre Carlo che per tutto l’anno era lontano da casa. Nel 1963 Carlo aveva colto la opportunità di andare a lavorare in Germania. Ad Andria la situazione era difficilissima sotto il profilo occupazionale e, quindi, per le condizioni di vita. Carlo, classe 1935, aveva avuto una infanzia e una giovinezza molto difficile. Da bambino aveva sperimentato la durezza della guerra, da giovane il disordine sociale particolarmente acuto in Andria e poi, soprattutto, la difficoltà nella ricerca del lavoro che peraltro non era ancora soddisfacente sia sotto il profilo retributivo sia per le condizioni di lavoro. Era un giovane di belle speranze, desiderava per se e i suoi familiari una vita migliore.



Pensò che questa situazione potesse cambiare sposandosi: l’entusiasmo per il nuovo status, l’indipendenza dalla famiglia di origine, l’amore per la giovane sposa sembravano tutti elementi positivi che potevano segnare la svolta. E invece dopo i primi entusiasmi, accresciuti dalla nascita del primo figlio, Domenico, l’occasione della vita prende una svolta diversa da quella che aveva sognato: salire su un treno, lasciare in Andria la giovane sposa e andare all’estero a caccia di fortuna. Giusto il tempo per guadagnare un po' di soldi, disse, e poi tornare. Tornava, si, ogni anno, ma solo per qualche giorno con una sacco di regali per i figli, un bacio bagnato dalle lacrime per la moglie sia all’arrivo che alla partenza.

Erano in tanti che in quell’epoca partivano da Andria: nessuno sapeva se si sarebbe realizzato un sogno o il tutto si sarebbe trasformato in amara avventura. E’ vero, Andria seppe organizzare una rete di protezione intorno a loro, ma nessuno poteva lenire la sofferenza di essere lontani dai propri cari, specie quelli che non utilizzarono quella rete. Per dieci anni, dal 1963 al 1973 la famiglia di Carlo è stata divisa da migliaia di chilometri: ad Andria la moglie che doveva badare ai figli che man mano aumentavano di numero, a Gelsenkirchen / Germania il marito con il dramma della solitudine. Era ancora giovane Carlo non poteva limitarsi ad entrare in fabbrica, uscire e buttarsi su un materasso in una baracca vicino alla fabbrica dove lavorava. Nemmeno il piacere di una lunga passeggiata prima e dopo il lavoro: cosa che avrebbe comunque gradito nonostante la fatica della fabbrica. In più la difficoltà di convivere anche dopo il lavoro con gli stessi compagni, che erano magari socievoli ma i temi di conversazione erano sempre gli stessi. L’unica accortezza che aveva era quella di evitare ogni contatto con gli italiani: il rischio di piangersi continuamente addosso era incombente. Tuttavia il problema sorgeva la sera quando si buttava sul letto a combattere con l‘insonnia: certo durante il giorno anche quando lavorava il pensiero correva ad Andria: che succede a casa, che stanno facendo i ragazzi, come crescono, come vanno a scuola, mia moglie riesce da sola a far fronte a tutti i problemi? Queste domande diventavano più stringenti la sera quando Carlo si coricava e veniva sovrastato dai ricordi. Prendere sonno diventava una fatica ancora più struggente nel fine settimana. Vivere senza l‘abbraccio dei figli può essere una tortura.

Non diversamente andavano le cose in Andria. La moglie si trovò sola ad organizzare la famiglia: i figli da crescere, da mandare a scuola, provvedere da mangiare ecc. Per fortuna man mano che crescevano affidava a ciascuno di loro dei compiti, soprattutto alle figlie femmine che intanto avevano arricchito la famiglia: ma erano pur sempre piccoli. Per loro i problemi erano diversi: l’assenza del padre faceva venir meno il difensore quando i rapporti con i compagni diventavano problematici. L’unica forza loro era: moue cha vein papà! Questa forza si compensava poi con quei pochi giorni in cui il padre tornava per le ferie. Pretendevano che il padre uscisse sempre insieme per esibirlo agli amici quasi a sussurrare: vedete quanto è forte papà? Eppure quella presenza volava come un battito d’ali di farfalla: giusto il tempo di riempire la bisaccia mentale delle notizie che poi si sarebbero trasformati in ricordi per un altro anno ancora.

La moglie ogni volta gli chiedeva se non fosse il caso di ritirarsi e lui a glissare la domanda: vengo qui a che fare? Lì almeno ho uno stipendio che ci consente di vivere. Ma che razza di matrimonio è il nostro, gli scaraventò in faccia un giorno la moglie. Lui abbassò gli occhi, farfugliò qualcosa che nessuno comprese. Ma quella scudisciata non la dimenticò più, non poteva dimenticarla. Ed ecco che nel 1973 dopo dieci anni di vite separate, nell’imminenza delle ferie Carlo scrive alla moglie: preparate le valigie e venite in Germania. Era la fine di giugno, da qualche giorno erano cominciate le vacanze scolastiche. La moglie pensò a una vacanza in Germania per conoscere l’ambiente di lavoro. In pochi giorni si organizza e da Barletta con i figli prende il treno per la Germania. E invece la sorpresa: Carlo era riuscito, a costo di sacrifici, a trovare in affitto un modesto bilocale sufficiente a suo parere per vivere con la sua famigliola. La moglie fu contenta ma i figli non capirono bene di che si trattava. Capirono dopo che il biglietto di ritorno non c’era. Per il primogenito soprattutto (10 anni) cominciò un vero e proprio dramma: la scuola, i parenti, i compagni, gli ambienti per lui erano tutta la vita. Perderli all’improvviso era da capogiro. Cominciare daccapo era una fatica indicibile. E poi la lingua. Come si fa a parlare con chi non ti capisce e che tu non capisci?

La mamma e il papà dovettero dare fondo a tutta la loro pazienza, scovarono nel cuore tutto l’amore possibile che trasformarono in energia per rieducare i ragazzi ad avere fiducia nel futuro, anche se per tutti era una incognita rischiosa. Ma ora il rischio lo avrebbero affrontato insieme, il bacio della buona notte non sarebbe più viaggiato in una busta chiusa ma sarebbe stato dato fisicamente in maniera diretta: Carlo aveva perduto la prima infanzia dei suoi figli ora si impadroniva della loro vita che era soprattutto l’attesa della sera quando la fatica del giorno scompariva di fronte ai figli che gli saltavano addosso.

Passano gli anni, Carlo muore in Germania nel 2011 e Domenico, il figlio maggiore, rimasto lì a lavorare, continua a sognare i compagni della scuola Giuseppe Verdi che non ha potuto salutare, i compagni di strada in via Giovanni Paisiello dove c’è ancora la casa dei genitori. Che fanno? Si chiede ancora mentre esprime il desiderio di rivederli ancora, di fare una rimpatriata, per raccontarsi la vita che li ha separati, per un saluto che gli fu negato quando partì. Questo racconto è anche un appello: sarà possibile soddisfare questo desiderio? Domenico dalla Germania chiede se la maestra della sua classe alla Verdi, la maestra Pollice, vive ancora: ha in se il desiderio profondo di ringraziarla per tutto quello che gli ha insegnato quando era moccioso.

“Mi piacerebbe dire a tutti quelli che si ricordano di me, che dopo 46 anni di assenza sono ritornato per finalmente salutarli. Quello che non ho potuto fare in giugno del 1973!!!”. Chi risponde all’appello? Il vostro narratore corre con la mente a Domenico Modugno: La lontananza sai è come il vento-che fa dimenticare chi non s’ama - son già passati 46 anni ed è un incendio- che mi brucia l’anima. Io che credevo di essere il più forte-mi sono illuso di dimenticare-e invece sono qui a ricordare-a ricordare voi.

_________

Nota: il racconto è una libera ricostruzione di alcuni appunti inviatimi da Domenico Saccotelli. Da essi traspare non solo la nostalgia per la terra natia, pur essendo passati tanti anni, ma persino l’amara consapevolezza di essere stati abbandonati da quella città che li ha visti partire ma di loro non si è più interessata, almeno sin da quando è morto don Riccardo Zingaro. Nel 1987 volli dare loro a nome della città, grata, l’ottagono d’argento in riconoscimento del grande servizio reso alla città con le loro rimesse. Venne a ritirarlo dalla Germania il sig. Lapenna. Al suo ritorno sul suolo tedesco si riunirono tutti in una grande festa a base di prodotti andriesi. La celebrazione del ventennale della morte di don Zingaro e del cinquantenario di Jannuzzi doveva essere un momento di riflessione su questa esperienza. Né il primo né l’altro anniversario sono stati celebrati adeguatamente dalla città. Con la Biblioteca diocesana, diretta da don Mimmo Basile con la collaborazione della dott.sa Silvana Campanile, dove è conservata tutta la documentazione relativa al fenomeno migratorio, si è avvertita l’esigenza di raccogliere tutte le testimonianze ancora possibili da parte di coloro che il fenomeno lo hanno vissuto. Pertanto chiunque abbia una testimonianza da rendere o documenti da tramandare può rivolgersi a me (contattandomi sulla chat privata di facebook) o alla dott.sa Campanile presso la biblioteca (seminario diocesano) oppure scrivendo a redazione@andrialive.it Farete cosa gradita. È una memoria storica che non va dispersa.