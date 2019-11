"Sovranità nazionale, sovranità europea": alla ricerca di un'Europa dei popoli

"Più sovranità, meno sovranismo", tra Italia, Europa e globalizzazione, con le aggressive politiche neocoloniali asiatiche a completare il delicato profilo geo-politico nel quale è, al momento, immerso il nostro Paese.

Sono alcuni tra i principali spunti di riflessione venuti fuori dalla presentazione, nella "Sala Convegni Attimonelli" di Andria, del libro "Sovranità nazionale, sovranità europea", scritto a due mani dagli on. Maglieri e Moffia, alla presenza del consigliere regionale Nino Marmo, presidente delle associazioni "Urban Center" e "Fare Quadrato", promotrici dell'evento.

Il percorso espositivo ha caratterizzato gli aspetti storico-politici dei nostri tempi, confrontati col passato, marcando la necessità di tornare a considerare l'Europa come "mosaico delle nazioni e dei popoli", in una sovranità europea finalizzata alla difesa degli interessi comunitari, in ottica futura e in assenza di personalità che al futuro guardino davvero, in primis con spirito statistico.

«Il sovranismo non esiste, la sovranità si -dichiara ai nostri microfoni l'on. Gennaro Maglieri- la sovranità va difesa, il sovranismo è, invece, qualcosa che sarà dimenticato, ma la sovranità non implica la distruzione dell'idea di Europa. Noi abbiamo bisogno di sovranità che si uniscano e che diano luogo ad una vera e grande nazione continentale. Più sovranità europea, con più sovranità nazionali, per battere la tecnocrazia da un lato e il neocolonialismo della Cina dall'altro».

«A questa Europa delle finanze e delle banche manca l'anima -ammette, invece, l'on. Silvano Moffa- l'anima europea, la capacità di guardare alle spalle per costruire un futuro che abbia le sue radici in quelli che sono i valori di fondo che hanno portato alla formazione dell'Europa. Manca anche la ricerca del concetto che stava nella parola "sacer", parola comune in tutti i popoli europei. Se non si parte da questo spirito identitario è difficile costruire un Europa dei popoli. Oggi abbiamo un Europa non in grado di competere con le grandi potenze emergenti, che in qualche modo cercano di colonizzarla, come la Cina, in un mix di comunismo e capitalismo che indubbiamente è al centro di quella globalizzazione da governare e contrastare nei suoi aspetti più deteriori».