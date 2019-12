Dalla scuola alla pratica innovativa per offrire occupabilità

Andria: Operare in un territorio a forte vocazione agricola, utilizzando strumenti di altissima tecnologia in campo olivicolo, per offrire nuove opportunità di sviluppo socio-culturale ed occupazionale, per elevare la qualità dell’offerta specialistica del settore alle aziende olivicole ed olearie del territorio, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

E’ l’obiettivo con cui viene realizzato Oligreentech Lab, il laboratorio per l'Occupabilità, primo ed unico in Italia, dedicato alla filiera olivicola olearia, dell'oliva da mensa e del turismo enogastronomico. I risultati del progetto saranno presentati venerdì 13 dicembre 2019, ore 10.00, ad Andria, presso la sede coordinata dell'IISS "Lotti – Umberto I" (P.zza SAN Pio X, adiacente alla sede della Provincia BT) in una tavola rotonda alla quale prenderanno parte esperti del settore.

Il progetto prevede la rigenerazione di circa 500 mq di spazio pubblico dell'ex frantoio oleario di proprietà della Provincia di Barletta Andria Trani, con l'allestimento di un laboratorio chimico fisico dotato di strumentazione tecnologica avanzata, una sala da assaggio oli e olive da mensa, un Lab Marketing Events, una OligreenTech Car (pick up attrezzato), una Multi media room ed uno spazio museale dell'ex frantoio. Sono solo alcune delle caratteristiche peculiari del progetto del valore complessivo di € 595.000,00, finanziato con un contributo del MIUR di € 495.000,00 nell'ambito del bando per i laboratori territoriali per l'occupabilità (D.M. n.657 del 4 settembre 2015).

Già realizzata la prima tranche del laboratorio con l’installazione e messa in funzione di innovative apparecchiature quali lo spettofotometro, il sistema GC.MS., il cromatografo, il drone, il pick-up attrezzato, ed altre costosissime dotazioni tecnologiche già funzionanti.

Saluti istituzionali

1. Pasquale Annese

Dirigente scolastico IISS R. Lotti-Umberto I” - ANDRIA

2. Anna Cammalleri

Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia

3. Bernardo Lodispoto

Presidente Provincia BAT

4. Antonio Memeo

Presidente Collegio Periti Agrari BAT

5. Ettore Zucaro

Presidente Collegio Periti Agrari BARI

INTERVENTI

1. Tiziana Iadisa

Chimico Specialist Thermofisher

2. Nicola Barbieri

Resp.chimico laboaratorio merceologico Samer, Cciaa Bari

3. Salvatore Camposeo

Prof. Associato Settore Scientifico Disciplinare AGR/03 - Università degli Studi di Bari

4. Maurizio Quinto

Prof. Associato DIP. SAFE UNIVERSITA’ Foggia E PRESIDENTE SCI (SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA)

5. Cosimo Ranieri

Presidente Confindustria Sez. Turismo BARI-BAT

6. Nicola Ruggiero

Presidente Oliveti D’italia

7. Francesco Tarantini

Presidente Parco dell’Alta Murgia

Conclusione Lavori

8. Francesco Giorgino

Giornalista RAI