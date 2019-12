Dalla scuola alla città: presentazione del volume “Atti Unici” del professor Michele Palumbo

Nasce dalla volontà di trasmettere un esempio del fare scuola l’edizione completa delle “opere di scuola” del professor Michele Palumbo. Frutto dall'impegno quotidiano, della sapiente guida del professore che amava definirsi un “artigiano della cultura”, non un intellettuale, non un docente, queste opere hanno raggiunto le menti e i cuori dei nostri concittadini e sono rimaste un’esperienza unica per i numerosi alunni che anno dopo anno si sono messi in gioco per produrre ogni volta qualcosa di unico e originale.

Da qui il titolo “Atti unici”, attribuito alla raccolta dei testi teatrali, nati a scuola, da una metodologia innovativa che pone al centro delle attività la persona dello studente e lo sprona a diventare protagonista della sua formazione e della sua crescita umana e culturale.

Di questi testi la Comunità del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” vuole mantenere viva la memoria, continuando a diffonderli nel tessuto sociale della città di Andria, e non solo, insieme con la figura del professor Palumbo e del suo genio creativo.

Per questa ragione, su proposta del precedente Dirigente scolastico, professor Michelangelo Filannino, con la condivisione dell’iniziativa da parte dell’attuale Dirigente, professoressa Nicoletta Ruggiero, i docenti del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” hanno voluto conservare e diffondere una concezione e uno stile del fare scuola, un’esperienza significativa che sentono tuttora come propria e li tiene idealmente uniti a tutti i colleghi che hanno condiviso almeno una parte del proprio servizio nella scuola con il professor Palumbo.

«Questo filo ideale lega anche la scuola alla famiglia Palumbo e a tutti gli amici che costantemente hanno seguito Michele nelle sue fatiche scolastiche, si sono resi presenti alle rappresentazioni e a tutti gli eventi che egli ha organizzato.

E quando si dice scuola si intende anche tutti gli ex-alunni che certamente portano con sé, dovunque si trovino, l’impronta della relazione educativa vissuta con il prof. Palumbo. Nel ricordare insieme la sua opera e la sua figura - commenta la prof.ssa Santa Porro -, vogliamo assumerci l’impegno di farci promotori di valori culturali che abbiamo condiviso e che riconosciamo ancora indispensabili nella nostra società».



A chi ha conosciuto Michele Palumbo e alla città di Andria è rivolto l’invito a partecipare alla presentazione del volume “Atti Unici” del professor Michele Palumbo, il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 19.00, nell’Auditorium “Michele Palumbo” presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi”.