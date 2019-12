L’ “Orlando – furiosamente solo rotolando” di e con Enrico Messina al centro risorse

Entra nel vivo la rassegna “Natale al centro risorse”, organizzata e promossa dal Circolo dei Lettori e dall'Associazione Il Nocciolo, con ben tre appuntamenti nel fine settimana.

Domenica 15 dicembre alle ore 19:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Orlando – furiosamente solo rotolando” di e con Enrico Messina.

Le capacità attoriali di Enrico Messina sono note: grazie a gag efficaci, al linguaggio onomatopeico dei cartoni animati, alle diversità linguistiche rese con sapiente simulazione dialettale, ai sottili e arguti riferimenti alla realtà odierna, alle brevi e intriganti considerazioni interpretative e a una gestualità coinvolgente, con il suo monologo l’attore pugliese riesce, come pochi altri, a catturare l’attenzione del pubblico, senza mai annoiarlo.

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni. All’essenzialità della scena si contrappongono la ricchezza ed i colori delle immagini evocate: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri. Un vortice di battaglie ed inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Reale trasporto o illusorio incantesimo? Sono solo storie. Storie senza tempo di uomini d’ogni tempo, in cui tutto è paradosso, iperbole, esasperazione.

Riscoprire il piacere della fabulazione e della fascinazione della parola, il senso di ascoltare delle storie e di ascoltarle assieme ad altri. Arte un tempo assai familiare alla nostra cultura, ormai trascurata se non del tutto dimenticata. Ecco perchè l’Orlando Furioso di Ariosto, che proprio dall’arte dei cantastorie prese linfa per diventare alta letteratura; ed ecco perchè il travolgente racconto che ne ha fatto Italo Calvino insieme a stralci di immagini “rubate” ad altri suoi libri come “Il Cavaliere Inesistente”. Così le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti. Nell’appassionante lavoro di scrittura alcuni episodi sono stati ripresi, altri rielaborati, altri completamente inventati com’è nell’essenza stessa dell’arte di raccontare.

Il calendario del week end si completa con due appuntamenti non meno accattivanti:

sabato 14 dicembre alle ore 21:00 il reading musicale "Furono baci e furono sorrisi" con Fulvio Frezza e Domenico Mezzina. Tratto dall'omonimo libro di Frezza, “Furono baci e furono sorrisi” è il racconto della costruzione di un Cantautore, di un Poeta, e soprattutto di un Uomo: Fabrizio De Andrè;

domenica 20 dicembre alle ore 11:00, invece, un evento speciale per bambini di tutte le età: I Fattapposta presentano "Andrea e il Natale rubato", uno spettacolo di pupazzi che ci insegnerà ciò che è veramente prezioso nel mondo: "Coltivare i rapporti umani è molto più importante che ricevere dei bei regali."

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Centro Risorse di via Aldo Moro n. 42.