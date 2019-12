“Talenti 2020", una borsa di studio dell'ordine degli Ingegneri in memoria di Pietro De Feo

Si terrà il 19 Dicembre p.v. presso lo Sporting Club di Trani alle ore 18,00 (via Astor Piazzolla 1), la cerimonia per celebrare i “Senatori dell’Ordine” degli Ingegneri con 50 anni di professione.

Nella stessa occasione l’Ordine degli Ingegneri presenterà il concorso “Talenti 2020 - borsa di Studio Ing. Pietro De Feo”, riservato agli studenti dell’ultimo anno del’ITIS "Sen. O. Jannuzzi" Andria.

«É importante sottolineare - scrive il Presidente, ing. Sebastiano Manta - che cerimonie come queste hanno l’obiettivo di rendere omaggio alla carriera dei colleghi che si sono impegnati negli anni al servizio del territorio e del suo sviluppo ma anche stimolare i giovani, che si affacciano alla professione di ingegnere in un momento indubbiamente difficile, a prendere esempio dalla dedizione di coloro che li hanno preceduti, ricordando in particolar modo il nostro amato collega Pietro de Feo.

Sarà un momento d’incontro per tutti, in un abbraccio tra generazioni».