Si terrà domenica 22 dicembre, ad Andria, alle ore 19.00, presso l’auditorium della parrocchia Sant’Andrea Apostolo, in Corso Europa Unita, la presentazione dell'ultimo libro di Paolo Farina "Ti racconto, se vuoi".

Abbiamo raggiunto telefonicamente l'autore per rivolgergli alcune domande a proposito della sua nuova produzione scritta.

«Quando ero ragazzino, sapevo molte più cose. E molte altre ne ignoravo»: inizia così il primo racconto del tuo nuovo libro. Mi vien da chiederti: cosa non sapevi da bambino e cosa ignori da grande?

Da bambino non conoscevo la “rugosità” della vita. Ero molto ingenuo e tendevo a fidarmi ciecamente del prossimo: il fatto è che tendo ad esserlo anche adesso. Mi sa che non ho ancora imparato abbastanza. Tutto sommato, credo che sia questa la mia personale fortuna…

Sei nato saggista, ti stai trasformando in narratore: ti sei chiesto il perché di questa evoluzione?

Non saprei dire esattamente “come” sia nato e “cosa” stia diventando. Posso dire che la scrittura, e prima ancora la lettura, hanno avuto sempre una grande parte nella mia vita. Oggi come oggi, la fatica e l’obiettivo sono quelli di riuscire a “spremere fuori” ciò che mi porto dentro e spesso mi rende irrequieto. Probabilmente, il passaggio dai saggi di centinaia di pagine ai racconti brevi o ai domenicali “caffè del direttore” (su www.odysseo.it, ndr) rappresenta il tentativo di arrivare a quanta più gente possibile. Lo sforzo di cercare un linguaggio nuovo per parole antiche.

Dunque, Ti racconto, se vuoi non è un libro autobiografico?

Lo è e non lo è. Lo è senz’altro, specie nella prima sezione, intitolata “La valigia di cartone”. È la valigia con cui mio padre partiva emigrante in Germania. È la valigia dei miei ricordi di infanzia. È anche la mia valigia del mio essere oggi “migrante economico” (si dice così?) a Padova: e il fatto è che, quando l’ho composta, non avevo idea della svolta che sarebbe avvenuta di lì a poco nella mia vita. D’altra parte, Ti racconto, se vuoi non parla solo del suo autore. Come in Trenta giorni in racconti brevi, che è un po’ il suo fratello maggiore, il tentativo e l’ambizione sono quelli di recuperare ricordi comuni da un passato che ci ha reso quelli che siamo e che sarebbe bello non dimenticare.

Per dirla con le parole di Landriccia: «Ti racconto, se vuoi mi ricorda un po' di me. Ricorderà ad altri un po' di loro».

Proprio così. Mi ci ritrovo perfettamente e sono grato a Damiano Landriccia per avermi donato la sua recensione. Quando l’ho letta, l’ho subito voluto in quarta di copertina e ho rinunciato all’idea di scrivere una prefazione. Spero davvero che ogni lettore possa dire che Ti racconto, se vuoi, parla un po’ anche di lui: nel passato, ma anche nel presente. E a questo tendono i “Frammenti” della seconda sezione.

E l’immagine di copertina?

È un grande regalo che mi ha fatto l’autore, il pittore naïf Vincenzo Milazzo. Perché l’ho scelta? Magari lo racconterò durante la presentazione.

«Si vive per non essere dimenticati e bisogna farlo nel più meritevole dei modi». Così scrive Landriccia sulla quarta di copertina del libro di Paolo Farina a cui la redazione di AndriaLive augura tutto il successo che merita.



Appuntamento a domenica 22 dicembre c/o l'auditorium della parrocchia Sant'Andrea. Dialogheranno con l'autore: la prof.ssa Angela Di Franco e il dott. Sabino Zinni. Modera: Andrea Colasuonno. Voce narrante: Agata Paradiso.