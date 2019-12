Un titolo insolito per una "festa degli auguri" dei circoli di Andria e di Barletta, ma il calore dell’accoglienza e della condivisione ha riscaldato questo festoso pranzo insieme domenica 15 dicembre presso la suggestiva location di Villa Sant’Elia. La temperatura atmosferica ha fatto sicuramente la sua parte, il caldo sole della giornata ha già predisposto gli animi di ognuno a vivere intensamente questo momento di vita associativa che coincideva anche con la ricorrenza del 50esimo compleanno di un caro socio, colonna portante del circolo della Sanità di Andria,il dott Aldo Capozza.

La disposizione dei tavoli, i balli, l’allegria di tutti hanno garantito sin dall’inizio una buona integrazione tra i due gruppi. Il dott. Lamonaca Antonio e la dott.ssa Brudaglio Flora, presidenti rispettivamente del Circolo della Sanità di Barletta e di quello di Andria hanno salutato i socie gli ospiti presenti trai quali anche il presidente dei Lions Club Castel del Monte Host, il prefetto del Rotary Club Andria Castelli Svevi, il presidente dell’associazione dei medici cattolici di Barletta.

«Come consuetudine dei nostri momenti conviviali associativi - commenta la dott.ssa Flora Brudaglio - anche quest’anno abbiamo accolto un rappresentante di un’associazione alla quale è stata destinata una nostra donazione. Era con noi il sig. Mastropasqua Emanuele, presidente dell’associazione Onlus Insieme per l’Africa che ha sinteticamente illustrato la sua missione in Madagascar. In un periodo di alta tensione nei confronti del tema delle migrazioni riteniamo molto importante tendere la mano al popolo africano aiutandolo con progetti che promuovano cultura ed istruzione, strumenti importanti per migliorare la sua qualità di vita anche a casa sua.

Al temine della festa ci siamo sentiti soddisfatti di aver provato concretamente a costruire "ponti in Africa" ma non solo anche con altri professionisti della Sanità di due comunità limitrofe, barlettana ed andriese, così vicine e a volte molto distanti, ma a Natale si può, proveremo però anche a continuare su questa strada durante il prossimo anno. Il saluto finale è stato colorato da tanti buoni propositi dei due Circoli a creare percorsi condivisi. Siamo stati bene. Buon Natale a tutti».