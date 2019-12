"Convivium" al Castel del Monte per celebrare il compleanno di Federico II

Il 26 dicembre, in onore del compleanno di Federico II di Svevia, il sito di Castel del Monte, in collaborazione con il gruppo folkloristico Fortis Murgia di Altamura, l'altro villaggio di Andria e il Parco dell'Alta Murgia, organizza l’evento Convivium.

Presso la corte di Federico II di Svevia, il convivio era lo spazio temporale in cui stipulare nuove alleanze in un clima di cordialità e convivialità. Non solo un banchetto, dunque, ma un momento di condivisione, un modo per poter conoscere ed apprendere nuovi saperi nutrendosi d’arte.

A più di otto secoli di distanza, dai fasti che resero celebre il Castello, gli stessi luoghi torneranno a rievocare e animare scene di vita della corte imperiale.

Il fascino delle arti, la leggerezza della danza e della musica, l’irriverenza di giullari ed istrioni incontreranno le eccellenze degli artigiani orafi e le specialità enogastronomiche della Puglia, in un viaggio tra saperi e sapori.

In occasione della manifestazione il sito sarà accessibile gratuitamente al pubblico durante i consueti orari di apertura (dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con ultimo ingresso alle ore 18.00).