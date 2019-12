Progetto "Insieme", questa sera il meeting conclusivo

Si terrà questa sera, il meeting conclusivo “Insieme” - progetto approvato e finanziato dall’Unione Europea DG Justice and Consumers nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship (REC) – Bando JUST/2015/RDAP/AG/MULT&RPRT - Sostegno alla cooperazione multi-ente e multidisciplinare per combattere la violenza contro le donne e/o i bambini.

Il progetto è stato realizzato dalla partnership composta da I CARE Formazione e Sviluppo onlus (capofila), Comune di Andria, Centro Antiviolenza RiscoprirSI, SATER Impresa Sociale, Maschile Plurale (partner associato), con l’obiettivo di sviluppare sul territorio una esperienza pilota tesa ad affrontare il fenomeno della violenza di genere con un approccio innovativo che pone al centro la prevenzione, l’integrazione tra operatori e servizi, lo sviluppo di interventi diretti agli abusanti.

L’incontro/dialogo tra partenariato, istituzioni, enti locali e cittadini sarà fondamentale per la condivisione di obiettivi e risultati raggiunti, ma anche per promuovere la discussione su prospettive future.

Il Meeting si svolgerà alle ore 16:30 presso il Chiostro San Francesco.