La Pettolata di don Bosco

Domenica 22 dicembre 2019, a partire dalle ore 18.00, sul sagrato della Parrocchia “B.V. Immacolata” di Andria, il Centro Giovanile Oratorio Salesiano organizza la terza edizione della “Pettolata di don Bosco”. Ad un costo simbolico sarà possibile acquistare un cartoccio di pettole appena fritte. Un gesto semplice e tradizionale insaporito da un pizzico di solidarietà. Il ricavato verrà devoluto ai Salesiani che operano nella vicina Albania colpita, qualche settimana fa, da un tremendo terremoto. Per fronteggiare l’emergenza i Salesiani dell’Ispettoria Meridionale hanno attivato una raccolta fondi per poter attivare, al più presto, sostegno educativo e pastorale ai giovani e alle famiglie albanesi che questo Natale sono senza un tetto.

Un invito rivolto a tutti coloro che, domenica prossima, tra musica, luminarie e vetrine messe a lustro, saranno a passeggio sulla “via dei negozi” in cerca degli ultimi regali natalizi. Regalate un cartoccio di pettole ai terremotati albanesi … perché la generosità degli andriesi possa allietare la sofferenza dei cugini balcanici.

Quest’anno Gesù nascerà nuovamente al freddo, tra la neve, in una tenda di terremotati a Durazzo. E noi, come i pastori, crederemo all’annuncio dell’angelo?

Domenica sera, dicono gli organizzatori della Pettolata, «vi aspettiamo su via Regina Margherita per scambiarci gli auguri e per regalare a giovani meno fortunati un pizzico di gustosa felicità».

La cittadinanza è inviata a partecipare.