Alveare. "Senza sbarre", la rubrica di Rino Negrogno

Ho partecipato alla presentazione del libro di Giannicola Sinisi “Senza sbarre” che è la descrizione del lavoro educativo e rieducativo svolto nella Masseria San Vittore di Andria. Un progetto diocesano voluto e realizzato dalla Diocesi di Andria, L’associazione “Amici di San Vittore”, la Caritas Italiana, con il sostegno di tanti imprenditori del territorio, di tanti volontari e, a detta dei responsabili don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli, della Provvidenza.

È un progetto che si propone di essere a fianco dello Stato e delle sue istituzioni, nell’attuazione del programma costituzionale di rieducazione dei detenuti. È rivolto a quei detenuti che, volontariamente e dopo verifica della effettiva e non strumentale disponibilità a partecipare al progetto, vogliano intraprendere un cammino rieducativo, di riconciliazione con la società. È indispensabile la presa di coscienza della sofferenza inferta, con il loro reato, alla società, alla propria famiglia e, soprattutto, a chi ha subito il danno. È indispensabile, per parteciparvi, l’assunzione delle proprie responsabilità. In questo percorso è prevista anche la cosiddetta “giustizia riparativa” che giunge fino all’incontro tra chi ha commesso il reato e chi l’ha subito.

Il detenuto non deve essere isolato, non deve essere abbandonato, bisogna offrirgli una nuova opportunità, offrirgli quei mezzi che non ha avuto a sua disposizione quando è venuto al mondo. Ha giustamente affermato don Riccardo: “quando un nostro figlio sbaglia non lo cacciamo via dalla nostra casa, allo stesso modo un uomo che sbaglia non bisogna isolarlo nella sua cella senza provare a rieducarlo”.

Il detenuto viene rieducato anche con l’intento di reinserirlo nel mondo lavorativo, gli si insegna un lavoro e lo si forma in modo che possa essere competitivo con gli altri, dopo che avrà saldato il suo debito con la giustizia. Straordinario il racconto del dott. Sinisi quando ci ha parlato del detenuto condannato per coltivazione di marijuana, che oggi è un ottimo coltivatore di ortaggi.

Giannicola Sinisi, oltre ad aver scritto il libro che racconta questo utilissimo e corroborante progetto, vi partecipa come volontario ed è commovente ascoltare il magistrato rigoroso, che la mattina in tribunale condanna chi ha sbagliato, ma la sera non si chiude nella giustizia, si apre a rendere giusto il percorso riabilitativo dell’uomo.

Penso che non ci sarebbero criminali se a ognuno di noi fossero offerti i mezzi e le opportunità per non diventarlo.

Un libro che vi consiglio.

