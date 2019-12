"Natale al Centro Risorse": la presentazione del libro di Giovanni Bitetto e concerto de "Le Nuvole"

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Natale al Centro Risorse” curata dal Circolo dei Lettori di Andria e dall'Associazione Il Nocciolo. Sono due gli appuntamenti del prossimo weekend prenatalizio che saranno anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività:

Sabato 21 dicembre alle ore 18:30 Giovanni Bitetto presenta “Scavare”.

Giovanni Bitetto, nato ad Andria nel 1992, nel suo romanzo d’esordio Scavare, racconta un’amicizia, prima simbiotica, poi conflittuale, un romanzo nel quale si mescolano istinto narrativo e sguardo acuto sulla realtà. Scappati dalla crudeltà di un paese come tanti della provincia pugliese, dove l’unico modo per non soccombere è coalizzarsi contro i soprusi e le paure comuni, legarsi, anche carnalmente, contro gli scossoni che costellano la via dell’adolescenza, i due inseguiranno le rispettive ambizioni esistenziali, a discapito dell’antica amicizia, nell’ambiente accademico di Bologna. Scavare è un canto, quasi ossessivo, un lungo monologo, che costringe il superstite, scrittore nichilista, voce narrante di Scavare, a fare i conti con una distanza che soltanto la morte sembra in grado di colmare, perché la morte scava nel ricordo, nell’amore, nella costruzione dell’età adulta e nella decostruzione del linguaggio amoroso.

Domenica 22 dicembre alle ore 18:30 Le Nuvole presentano Senza calma di vento, un tributo tutto femminile a Fabrizio De Andrè che idealmente chiude il ventennale dalla scomparsa del cantautore genovese.

Il quintetto vocale formato da Elisabetta Previati, Antonella Lacasella, Cristina Lacirignola, Cristina Muschitiello e Loredana Savino, nasce con l’intento di rileggere l’opera del cantautore genovese in una prospettiva nuova con al centro la voce e i versi, dalla bellezza inaudita, così nobili eppure così popolari. Un viaggio di suoni, emozioni e atmosfere, le cui tappe saranno Bocca di rosa, Amore che vieni amore che vai, La ballata dell’amore cieco, Via del campo, Tre Madri, Dolcenera, Volta la carta e tanti altri brani immortali di Faber e i temi a lui cari: l’amore, la morte, il potere, la guerra, le donne, il sacro, gli ultimi, l’anarchia, la poesia che si fa canzone.

Un percorso emozionante e suggestivo in cui gli arrangiamenti vocali e strumentali, tutti originali, restituiranno il fascino e la carica espressiva delle melodie originali, arricchendole con la potenza e la bellezza di cinque voci femminili.

Una serata forte e soave per un concerto che è un vero e proprio spettacolo teatrale, fatto di introduzioni recitate, spezzoni di video e proiezioni scenografiche che abbinano un’opera d’arte a ogni canzone. Perché orecchio, occhio, mente e cuore dello spettatore possano viaggiare tra colori, voci, parole e poesia.

Gli eventi si svolgeranno entrambi presso il Centro Risorse in via Aldo Moro 42.