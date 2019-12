Ogni anno a Natale mi viene voglia di essere buono nonostante le cattiverie che rimbalzano intorno. Sarà perché le nascite mettono allegria e accendono la speranza, sarà per le luminarie, sarà p l rmiur tant’è che arriva puntuale la voglia di comunicare i sentimenti e i propositi di bontà. Ho provato a dirlo a tutti quelli che incontravo, ma li ho trovati tutti freneticamente in giro a fare compere e ho pensato che forse non era il momento giusto. Allora ho mandato un sms a Babbo Natale e quello mi ha risposto dicendo che lui è addetto ai regali e io non avevo chiesto niente e quindi ha detto di non scocciarlo perché aveva da fare. Ho provato a telefonare alla Befana ma si vede che è diventata sorda oltre che sclerotica: non capiva mai quello che dicevo fino a quando si è pure messa a gridare quella vecchiaccia perché per ascoltare me il carbone che stava preparando rischiava di diventare cenere: per quest’anno stava preparando carbone per tutti, tanto secondo lei ognuno aveva qualcosa da farsi perdonare: gretini, pinguini, sardine, piddini, cinquini, forzini, fratellini, salvini. Sempre più cattiva la vecchia. Forse serve una befana più giovane.

Nessuno voleva capire che io non avevo regali da chiedere, volevo solo qualcuno che mi stesse ad ascoltare, che si rendesse conto che i pasticci che io e gli altri uomini compiamo sulla terra non sono sempre colpa nostra ma dipendono dal fatto che siamo tutti frastornati. Qui sulla terra tutti parlano, a volte gridano ma nessuno ascolta, tutti vanno di fretta, tutti hanno da fare, tutti sono arrabbiati con qualcuno.

L’altro giorno mia moglie, che ogni anno cura tutti i dettagli del presepe, mi ha chiamato ad ammirare l’edizione del 2019: sono pressappoco gli stessi pupazzi da 45 anni ma ogni anno riesce a creare un presepe nuovo. Ammirando il presepe mi sono soffermato sulla grotta principale ed era già tutta occupata: c’era la Madonna e san Giuseppe, c’era il bue e l’asinello e anche l’angelo con l’annuncio scritto sulla fascia, ma il Bambinello non c’era. Mi disse che sarebbe arrivato a Natale. È stato allora che io L’ho preso dalla scatola e l’ho messo nella mangiatoia. No, non è Natale ancora, mi disse. Ma io le risposi che avevo da raccontare qualcosa e volevo dirlo subito in modo che a Natale il Bambinello mi potesse rispondere. “Non dirà da grande chiedete e vi sarà dato?”. Allora mi sono seduto da solo davanti alla grotta ho cominciato a scrivere: “caro Gesù Bambino, quando ero piccolo era facile scriverTi la letterina: dovevo solo raccomandarti mamma e papà e prometterti che avrei fatto il bravo. Ora è tutto più complicato: mamma e papà stanno dalle Tue parti e sanno benissimo se faccio il bravo o meno. Piuttosto Tu cerca di trattarli bene perché se lo meritano (non dimenticare anche i miei suoceri e i miei due cognati: mi hanno dato il meglio per la vita). I problemi, invece, ora sono più grandi perché ho capito che la mia vita dipende da quella di tutti gli altri e se non lavoriamo insieme nella stessa direzione la vita rischia di diventare un inferno già sulla terra. Tu lo sapevi da sempre, ma il giorno del primo Natale volesti fare l’esperienza in mezzo a noi e ti rendesti conto di persona di quanto siamo distratti e a volte cattivi l’un con l’altro. Anche Pilato e i sommi sacerdoti anziché curare il popolo loro affidato si facevano prendere da altri problemi e la gente soffriva inutilmente. E non ti parlo di Erode. A proposito perché la terra è piena di Erodi e il mare pieno di bambini? Per questo il popolo cambia spesso opinione: l’hai sofferto sulla tua pelle: quando facevi i miracoli ti osannavano ma poi quando cadesti in disgrazia dimenticarono tutto e ti insultarono lasciandoTi solo a salire il Calvario. Si è sempre soli verso il calvario, mi scrisse don Mario Melacarne quando diventai sindaco.

Ecco vedi la nostra città è cresciuta ma non si è sviluppata: la sua storia ha conosciuto momenti di grande fervore alternati ad altri di minore impatto. Ora sembra deforme il suo volto e nelle periferie ha persino perso la dimensione umana: non c’è spazio per i ragazzi nemmeno per giocare, non c’è spazio per gli anziani nemmeno per godersi un po' d’aria pura e raccontarsi le loro storie, non c’è spazio nemmeno per socializzare se non fosse per le parrocchie e per qualche associazione di volontariato. C’è poi la sensazione diffusa di una città sporca forse perché molti non la sentono più propria. E non sentendola propria trionfa l’individualismo: ognuno pensa a se stesso senza occuparsi del vicino che soffre. La povertà è diventata uno slogan elettorale senza pensare che solo il lavoro da dignità all’uomo e questo si può capire solo se si studia, se si conoscono i problemi, se si utilizzano bene le risorse, se si mette a fuoco il possibile obiettivo comune. In quest’anno abbiamo assistito impotenti quando si sparava per le strade, ora siamo impotenti davanti ai furti di ogni genere, persino delle olive: nelle campagne non si è più tranquilli. Stiamo perdendo la fiducia reciproca. Stiamo diventando più “poveri in spirito”. Non tocca a me stabilire specifiche eventuali responsabilità, né è questa la sede. Sono cose che peraltro Tu conosci senza che Te le raccontiamo. Resta la preoccupazione di un giudizio sommario verso tutta la politica.

Tutti sappiamo che fare le scale stanca, solo quelle di palazzo san Francesco sono ambite: per questo in tanti le vogliono salire ma non tutti hanno le idee chiare di cosa è possibile fare in quelle stanze. Il potere implica grandi soddisfazioni ma anche una tremenda responsabilità. Trovarsi davanti un padre di famiglia che è stato cacciato dalla moglie e sentirti coinvolto nel destino di quella famiglia. Costruire tante scuole eliminando il doppio turno e avvertire le vertigini nella consapevolezza che il destino di tante persone è cambiato grazie ad esse. Quante volte mi soffermo a ricordare le mani di mons. Cacucci intrise di olio santo sulla testa di mons. Renna o la Sacra Spina in trionfo nel palazzetto dello sport. Quella costruzione era stata fatta per far divertire e far sgambettare la nostra gente e invece giace avvolta nel silenzio disperdendo il possibile lavoro per tante persone. Tu subito ne hai approfittato trasformandola in una cattedrale. “Figlio di santa Mamma” esclamai commosso, rivolto a Te che troneggiavi sul palco, quel 2 gennaio del 2016 osservando la folla che lo riempiva in preghiera. Ecco non si sa mai la fine che fanno le nostre opere di bene. Sappiamo invece bene il danno che arrechiamo alla città con le nostre manchevolezze, le nostre omissioni, le nostre cattiverie. Creare una illusione, fare promesse a vanvera, ricorrere a sotterfugi hanno conseguenze imprevedibili sul destino delle persone che dovrebbero tormentare la coscienza di chiunque: un giorno si risponderà del bene e del male fatto a tutti e a ciascuno. Roba da non far dormire la notte.

E penso, invece, a tutti coloro che in questi giorni si affannano a riempire liste e listarelle per l’assalto a palazzo san Francesco, alle commistioni di interessi vari, alle alleanze improbabili: non è che salito quel palazzo si diventa per ciò stesso una cima, a volte sono proprio le rape a credersi cime. So che lo Spirito Santo è parecchio impegnato di questi tempi, diGli, caro Gesù bambino, però di tenere d’occhio la città che ha scelto Te come Santissimo Salvatore, perchè illumini le menti e suggerisca buoni propositi a tutti coloro che intendono mettersi al servizio della città, anzi illumini coloro che hanno le qualità adatte perché diano il proprio contributo a questo popolo operoso. Suggerisca a tutti coloro che sono stati protagonisti di una esperienza chiusasi in modo infelice di fare un passo indietro per evitare che si ripropongano gli stessi schemi e le stesse diatribe. Lo facciano con generosità anche coloro che hanno cercato di fare del loro meglio, coloro che hanno dato dignità al loro mandato: si agevolerà l’inizio di una pagina nuova con nuove prospettive per l’intera città. Molte persone lo chiedono: a torto o a ragione ci si aspetta un segno di discontinuità. Il loro pregevole servizio può continuare in altre forme e in altre sedi.

Non sei Tu che duemila anni fa ci indicasti la strada dell’impegno? Di un fallimento non è responsabile solo chi pasticcia ma anche chi potrebbe dare una spinta e invece si tiene le mani in tasca. Tra noi ci sono poveri e immigrati, malati e bisognosi di aiuto continuo: tocca a tutti trasformare tanti individui in comunità. Così come Tu stesso suggeristi a Trilussa: “la gente fa er presepe e nun me sente, cerca sempre de fallo più sfarzoso, però cià er core freddo e indifferente, e nun capisce che senza l’amore, er presepe più ricco e costoso, è cianfrusaja che nun dà valore” .

Se puoi, caro Gesù bambino, suggerisci tu un bel programma elettorale per la nostra città, essenziale come nel Tuo stile: per noi sarà più agevole anche votare in questo stato di confusione. Grazie per quello che farai. So che sei di poche parole, forse perché dicesti tutto duemila anni fa”.

Lascio il foglio sul presepe e vado a letto. Ma lo scritto mi perseguita impedendomi di prendere sonno. Ha detto tutto 2000 anni fa? Allora deve essere scritto. Mi alzo, prendo il Vangelo illustrato di Famiglia Cristiana e comincio a sfogliarlo a casaccio. Ecco balzare agli occhi la pagina di Matteo cap. 5,1-12: “vedendo la folla Gesù salì sul monte”. So bene che quando Dio ha da comunicare qualcosa di importante ricorre al monte, forse per farci capire che il messaggio è per tutti: non chiamò sul monte Mosè per dargli la prima edizione della Legge? Allora leggo: “Egli prese a parlare e li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati quelli che hanno sete e fame di giustizia, beati gli operatori di pace”. Stai a vedere che proprio questo può essere un ottimo programma elettorale? In fin dei conti cos’è la politica? Il modo più efficace per consentire agli ultimi di mettersi in riga con gli altri. In fin dei conti quelli che stanno bene possono anche fare a meno della politica, sono i poveri, i malati, i precari, gli handicappati, i disoccupati, i migranti che hanno bisogno dell’ospedale per curarsi, delle strade per camminare, del lavoro per avere dignità, delle scuole per istruirsi, delle case se non le hanno.

Ecco un ottimo programma elettorale: chi lo adotta?. L’idoneità a rivestire una carica pubblica sta nella capacità di chinarsi sulla umanità sofferente: chi lo fa accende una luce di speranza. Questa è la sfida davanti a noi per il prossimo anno. A tutti noi, nessuno escluso.

Intanto fate tutti Buon Natale, se potete.