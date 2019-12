Si era alla fine degli anni cinquanta. Nonostante cominciasse un certo progresso, alcune tradizioni antiche rimanevano in vigore. Il 31 dicembre con il sopraggiungere della sera scattava una specie di coprifuoco, non ordinato per esigenze militari ma spontaneo per ragioni di prudenza: ognuno sapeva che percorrere le vie cittadine diventava sempre più pericoloso man mano che si avvicinava la mezzanotte in ragione della usanza di buttare fuori di casa qualunque cosa sapesse di vecchio. In particolare, si buttavano i piatti che, peraltro, erano particolarmente pesanti e maggiormente pericolosi se erano finiti sotto le mani di un piattoir, che, per tenere uniti i pezzi, usava grossolane “ciappitt di acciaio”. L’idea che più roba si gettava più lontano si tenevano i maligni indica la difficoltà per l’uomo a pensare che sia esclusivo padrone del proprio destino. Quando cerca di scansare Dio si attacca a fenomeni superstiziosi spesso senza senso ma molto diffusi nella civiltà contadina. Il vostro narratore allora abitava nei paraggi della chiesa delle Croci e ricorda bene gli interventi che qualche infermiere e medico della zona dovevano fare per fasciare una mano o addirittura una testa sfiorata da quella mercanzia. Si, perché chi buttava magari lo faceva da un balcone o da una finestra non rendendosi conto che magari sotto c’era qualche poveraccio di passaggio o alla ricerca di qualcosa che per lui poteva essere ancora utile.

In via Caboto quell’anno si creò una situazione paradossale: due ragazze erano intenzionate a sposarsi. Una aveva già fissato la data di matrimonio in quanto apparteneva a una famiglia agiata e quindi era già pronta con il corredo, l’altra apparteneva a una famiglia povera, di conseguenza aveva il moroso ma questi non poteva entrare in casa in quanto la fanciulla non era pronta per affrontare le spese anche essenziali di una nuova vita. Capodanno si avvicinava: la prima doveva organizzare le cose da buttare, la seconda poteva sperare di raccogliere qualcosa di utile.

Era giunto da qualche mese in parrocchia don Ciro Moccia, un giovane prete di Montemilone quando ancora in quel paesino “pasceva le pecore del Signore” don Vincenzo Merra. Don Ciro voleva rimanere nel suo paesino ma il difficile rapporto con il parroco storico non avrebbe reso facile la convivenza fors’anche per la sola differenza di età: nessun dubbio sulla capacità di entrambi di essere ottimi pastori. Entrambi i sacerdoti apprezzavano la semplicità, la cordialità e la generosità dei montemilonesi abituati a vivere quasi fossero una unica famiglia, motivo per il quale entrambi volevano pascere quel “gregge” devoto. Mons. Francesco Brustia, che per natura rifuggiva dai conflitti, non a caso fu mandato in Andria da Novara per sostituire mons. Pirelli dispose che per rispetto all’età don Vincenzo rimanesse a Montemilone e don Ciro fosse assegnato alla parrocchia delle Croci in Andria, dove il “gregge” era totalmente differente da quello del suo paesino. E fu una fortuna.

Finalmente la parrocchia delle Croci aveva un parroco giovane ed entusiasta che diede una svolta al servizio pastorale. Non più il prete in chiesa ad aspettare i fedeli, ma il sacerdote che entrava facilmente nelle case a compiere il suo ministero e non c’era porta che rimaneva chiusa, anche quella più difficile, tanto che un evangelista, bisognoso di sostentamento, faceva il sacrestano. La meraviglia dei fedeli osservanti fu superata quando don Ciro cominciò a spiegare che la religione non è un “distintivo” che segnala la diversità ma un modo diverso per onorare l’unico vero Dio. Oggi per noi il messaggio è facilmente comprensibile grazie a papa Francesco, ma allora don Ciro era un profeta. Il messaggio coinvolse tutti i parrocchiani che vissero una nuova stagione di fervore religioso. La chiesa sempre piena e il parroco che seguiva tutte le vicende delle famiglie a lui affidate. Il vostro narratore potette finalmente frequentare la scuola media grazie agli esami di ammissione ai quali fu preparato da quel prete generoso.

Le due ragazze erano diventate amiche in quanto si trovavano spesso in parrocchia e si nutrivano delle stesse parole di don Ciro. Approssimandosi il 31 dicembre la ragazza povera, che sapeva dell’eccessivo materiale che la famiglia ricca buttava per strada, disse al parroco di parlare all’amica (lei se ne vergognava) perché prima di buttare il vecchiume consentisse a lei di selezionare qualcosa che le poteva essere utile. Don Ciro quella volta sbagliò e ne parlò alla mamma dell’amica e non all’amica come gli era stato chiesto. Lo fece in buona fede pensando che sarebbe stato più utile. Invece ebbe una risposta fredda: “quest’anno buttiamo solo le cose rotte, il resto ci serve per il matrimonio”. Cambiare la testa degli adulti è stato sempre difficile. Il parroco non si scoraggiò e cominciò in modo discreto a fare la questua per aiutare la ragazza povera. Fu in questo frangente che la ragazza ricca venne a conoscere il comportamento della mamma. Ci rimase male. I giovani sono più sensibili al cambiamento e meglio disposti alla generosità. Pensa e ripensa, approfittando che la madre era uscita per la spesa della cena di fine d’anno, data l’abbondanza del suo corredo, arraffò tutto quello che poteva e, con l’aiuto del fratello, lo portò alla casa dell’amica, tanto sua madre difficilmente se ne sarebbe accorta. Per fortuna non trovò l’amica ma la madre, la quale abbracciò commossa la ragazza. Anche la ragazza povera fu contenta e manifestò la sua gratitudine ricamando i guanti bianchi per il matrimonio dell’amica. Avevano ragione gli antichi quando affermavano: “homo homini lupus? (l’uomo è cattivo come il lupo)”. A modesto avviso del vostro narratore tutti gli uomini nascono angeli, è il contesto sociale che può trasformarli in bestie .

Don Ciro Moccia rimase pochi anni nella parrocchia delle Croci riuscendo a farsi benvolere da tutti. Il vostro narratore ebbe a scrivere allora un romanzetto intitolato “la ronda dell’amore”, con riferimento al gruppo di azione cattolica che girava per le case per registrare le esigenze dei bisognosi. Poi per ragioni di età Don Vincenzo Merra ebbe nostalgia della sua città natale: aiutò a costruire la chiesa della SS. Trinità e vi si fece trasferire come parroco. Ovviamente, il Vescovo pensò bene di inviare a Montemilone don Ciro Moccia, il quale questa volta non gradì il trasferimento. Stava facendo molto bene in Andria, tornare al suo paese natio e cominciare una nuova avventura pastorale fu qualcosa che, nonostante la volontà, non riuscì a digerire. Anche perché la canonica della chiesa di Montemilone era diventata un dormitorio pubblico per i tanti andriesi che lo andavano a trovare. Il sacerdote è una persona speciale e come tutte le cose speciali va maneggiata con cura sia dai superiori che dal suo gregge, altrimenti si rompe. Nessuno sulla terra ha la vita facile, men che meno il prete costretto a vivere in un mondo sempre più lontano dalla legge che è chiamato a predicare. Il dialogo resta fondamentale per lui. Ma allora fu invocata la disciplina.

Don Ciro lasciò la diocesi per incardinarsi in quella di Torino, emigrante tra gli emigranti. Ma ormai il gioiello della sua vocazione era andato in frantumi. Lasciò l’abito talare per andare a fare l’uomo della sicurezza davanti ai locali pubblici. Qui conobbe una donna che sposò ma anche il matrimonio non fu felice. E’ morto prima che diventasse vecchio: spero che almeno il suo cuore fosse in pace.

Le due ragazze si sposarono felicemente e continuarono a essere amiche. Ognuna fece tre figli e i mariti si rivelarono padri e compagni premurosi. Quella più ricca aprì un laboratorio di ricamo e la più povera andò a istruire le ragazze più giovani. Se il buon Dio guarda i frutti che produciamo sono convinto che don Ciro Moccia abbia trovato in Lui quella consolazione che il mondo non seppe dargli.

Nota: il capodanno del calendario giuliano è una forzatura sociale che cerca tutte le occasioni per festeggiare. In realtà il capodanno è specifico di ciascuna persona e coincide con il suo compleanno. Tuttavia gli auguri fanno sempre bene. Buon anno.