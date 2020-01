Due autori per cominciare l'anno col piede giusto con “Il Nocciolo” e “Il Circolo dei lettori”

Sono due gli appuntamenti che segnano l'inizio del nuovo anno associativo per "Il Circolo dei lettori" di Andria e l'Associazione Culturale "Il Nocciolo".

Mercoledì 8 gennaio alle 19:00 presso la Bottega Filomondo, in via Bologna 115, primo appuntamento del ciclo Il giro del mondo in 80 libri con Leonardo Piccione e il suo “Il libro dei vulcani d'Islanda”.

Leggere è come viaggiare: ogni libro ha il potere di portare lontano il lettore, verso orizzonti nuovi e sconosciuti. Si può viaggiare con la mente, leggendo un buon libro, stando seduti. Scoprire posti e culture diversi, così come profumi e colori nuovi è una delle esperienze che più affascina e stimola la mente umana.

L'autore, che si divide tra Corato e Húsavík presenta una raccolta di 47 storie legate in vario modo ad altrettanti vulcani, che spaziano dalle avventure dei primi colonizzatori dell'isola alle imprese di esploratori estremi, dalle antiche saghe norrene alle missioni della NASA nei canyon «lunari» degli altipiani interni, alternando scienza, poesia, cronaca e leggenda.

"Il libro dei vulcani d'Islanda" è un viaggio curioso intorno all'unicità geologica di un'isola che conta trenta diversi sistemi vulcanici attivi, di tutte le tipologie conosciute. È il ritratto di un Paese che è «un esperimento, prima naturale e poi umano», e che per questo ha attirato attraverso i secoli studiosi, avventurieri e poeti, diventando un bacino inesauribile di storie.

Sabato 11 gennaio alle 18:30, presso il Centro Risorse di via Aldo Moro 42, decisa virata verso il mondo radiofonico: sarà la volta di “Ascoltatori” di Susanna Tartaro.

Da anni Susanna Tartaro contribuisce a far funzionare questa magia fatta di onde sonore e toni di voce, curando la trasmissione più amata dal pubblico radiofonico, Fahrenheit, che riempie il pomeriggio di Radio 3 e che ha creato una vera comunità di ascoltatori.

Partendo dalle telefonate ricevute in studio, incuriosita da richieste, messaggi, voci squillanti, Susanna Tartaro è “uscita dalla radio” per incontrare dieci di loro. Che mondi avevano da raccontare? Le loro storie si intrecciano a quelle di chi fa la radio, l’emozione per le vite di sconosciuti si accosta a quella di avere in studio un premio Nobel, tra retroscena della diretta e amore per un lavoro che diverte e fa divertire.

Ascoltatori è un libro di radio e di persone, e di come le due cose stanno felicemente insieme.

Ingresso libero per entrambi gli incontri.