Anche la Pro Loco di Andria celebra la "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali"

Oggi, 17 gennaio 2020, ricorre la Giornata del dialetto e delle lingue locali. Anche Andria celebra questo importante evento giunto alla sua ottava edizione.

«Il 17 gennaio è il giorno di sant’Antonio Abate e giorno d’inizio del carnevale – spiegano Cesare Cristiani e Michele Guida, presidente e vicepresidente della Pro Loco sezione di Andria - Il 17 gennaio di ogni anno, infatti, l’UNPLI Unione Nazionale Pro Loco Italiane invita tutte le Pro Loco e non solo ad inserire nelle loro manifestazioni uno spazio anche piccolo che ricordi l’importanza delle lingue e dei dialetti locali. Durante il mese di gennaio, ma ormai anche durante tutto l’anno, si susseguono eventi in centinaia di località italiane che aderiscono all’iniziativa. La prima edizione si è svolta a gennaio 2013. Uno dei primi risultati tangibili dell’istituzione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali, si è avuto con la nascita del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” che si svolge ogni anno.

Anche la Pro loco di Andria aderirà, come negli anni scorsi, proponendo per il giorno 25 gennaio alcune brevi rappresentazioni teatrali. Due atti unici: “Na chiacchiarscioit” a cura dell’associazione teatrale “Il Circolo dei viaggiatori”, presidente Domenico Ciommo e “Cià sùim niu” di Grazia Montanari, scritta appositamente e offerta alla Pro loco in occasione della “Giornata del dialetto 2020”, interpretata da Patrizia Di Giovanni e Emanuele Lorusso del Gruppo Teatrale ANSPI della parrocchia di Sant’Agostino. Durante la serata, chi vuole potrà recitare o leggere alcune proprie composizioni tassativamente in vernacolo».

L’appuntamento è quindi per il prossimo 25 gennaio alle ore 19 al teatro dell’Oratorio Salesiano in corso Cavour. Nella stessa serata, come ogni anno, la Pro loco procederà alla premiazione dei due concorsi: “Presepi in Piazza” 21^ edizione e “Presepi in Piazza - social” 3^ edizione.